Student in het buitenland: ‘Ze lijken van feest tot feest te leven’

Quinten Kelderman, student Bedrijfskunde in Breda, loopt stage op Aruba; het eiland waar hij als kind ook al drie jaar woonde. ‘Er is altijd iets te vieren. Als het werkzame leven kan worden onderbroken door een feestje doen ze dat op Aruba.’

Bij wat voor bedrijf loop je stage?

“Ik loop stage bij Flora Market N.V. Dit is een tuincentrum die huis- en tuinartikelen verkoopt. Daarnaast hebben ze een bezorg- en decoratieservice voor de grote hotels en overheidsgebouwen op het eiland.”

Wat doe je precies?

“Voor mijn stage moet ik een proces binnen het bedrijf onderzoeken om hier vervolgens een verbetervoorstel voor te schrijven. Op deze manier leer ik veel over het bedrijfsleven en hoe ik later bedrijven kan helpen met het verbeteren van processen.”

Waarom heb je gekozen voor een stage op Aruba?

“Als kleuter ben ik naar Aruba verhuisd omdat mijn vader hier een baan voor drie jaar kreeg. Tijdens die periode heeft Aruba een hele goede indruk achter gelaten bij ons in de familie. Toen ik een stageplek moest gaan vinden, werd mij verteld dat een buitenlandstage erg goed is voor je persoonlijke ontwikkeling. Na wat telefoontjes kwam ik al snel bij een kennis van mijn ouders die de CEO is van Flora Market N.V. Hij stond wel open voor een stagiair die meedacht over de bedrijfsvoering van Flora Market en wilde graag mijn praktijkbegeleider zijn.”

Merk je iets van een cultuurverschillen?

“Het is warm op Aruba en daar is het leven op aangepast. Dus een siësta houden, een uur etenspauze nemen, je werktempo vertragen. Daar kun je met een Nederlandse werkmentaliteit wel eens ongeduldig van worden. Het kan in ‘onze’ ogen altijd effectiever, sneller. Maar waarom zou dat eigenlijk moeten. Het leven nemen zoals het komt. Een bedrijfskundig proces kan dus vaak heus wel effectiever, maar soms lijkt de drive te ontbreken dat na te streven.”

“Wat er te vieren valt wordt gevierd. Als het werkzame leven kan worden onderbroken door een feestje doen ze dat op Aruba. Ze lijken soms wel van feest tot feest te leven. Is de Kerst voorbij dan kijken ze uit naar de Carnaval die alweer begint in januari. Ze vieren de feestdagen die wij in Nederland ook vieren, als Kerst en Pasen, maar hebben er ook nog hun eigen dagen aan toegevoegd. Dag van de vlag bijvoorbeeld; de dag dat ze onafhankelijk werden van Nederland, maar wel deel van het koninkrijk bleven. Ze kregen een eigen vlag en volkslied. Dat is een Arubaanse feestdag geworden.”

“Werk is niet het belangrijkste. De meeste Arubanen willen genieten van de zon en het strand, feestjes vieren en eten en drinken. Het werken is nodig om geld te verdienen. Er kan op Aruba niet parttime worden gewerkt, dus iedereen werkt een volledige week. Ook de ouders met kleine kinderen dus. Dat maakt het leven wel heel anders dan in Nederland. Kinderen moeten worden opgevangen na school en in vakanties. En alle afspraken bij dokters en dergelijke moeten onder werktijd, want anders zijn instanties dicht.”

Hoe kijken ze op Aruba aan tegen Nederlanders?

“Het ligt een beetje aan je eigen houding. Over het algemeen zijn Arubanen blij met je aanwezigheid en vinden ze het leuk dat je kennis en ervaring inzet voor hun eiland. Ze noemen je echter ook wel eens Macamba. Wat letterlijk betekent dat je een vreemdeling bent, maar waar ze ook mee bedoelen dat je een beetje vreemd doet. Ze hebben een hekel aan buitenstaanders die arrogant doen en denken dat ze het wel even kunnen komen vertellen hoe alles moet. Doe je gewoon mee, dan zijn Arubanen vriendelijke, gezellige en hartelijke mensen.”

Waarover verbaas jij je op Aruba? Wat heb je ontdekt over Aruba dat je voor je stage nog niet wist?

“De mensen die hier wonen zijn afhankelijk van producten en diensten die op een eiland kunnen worden geleverd. Soms zijn boodschappen niet leverbaar omdat er een boot niet op tijd is aangekomen, of is er een tandarts niet omdat een vliegtuig niet op tijd is terug gevlogen. De afhankelijkheid van import is dus enorm en dat kan voor benauwende situaties zorgen met de toevoer van bijvoorbeeld medicijnen.”

“Aruba is een kleine gemeenschap waar alles geregeld is, maar wel op beperkte schaal. Het ziekenhuis is bijvoorbeeld goed uitgerust maar wel kleinschalig, en als alle bedden bezet zijn heb je pech. Voor aanvullende medische zorg moet je dan met een vliegtuig verplaatst worden naar een ander land. Er zijn Arubanen die dit niet kunnen betalen en daarom dus die zorg niet krijgen. Toeristen moeten rekeningen contact betalen of via een verzekering kunnen regelen. Dan merk je dat in Nederland alles goed geregeld is.”

Wat doe je naast je stage?

“Op dit moment woon ik in een long stay hotel waar veel studenten wonen voor een stage of minor. Ik heb hier al veel nieuwe mensen leren kennen en we doen in onze vrije tijd veel leuke dingen. Zo gaan we snorkelen en bezoeken we de mooiste stranden met elkaar. Ook is er een leuk uitgaansleven hier, dus we gaan regelmatig naar een strandfeest. De weekenden zijn gevuld met leuke activiteiten, dit zorgt er ook voor dat ik deze stage met veel plezier uitvoer.”

Wat mis je het meest uit Nederland?

“De vrienden en familie waar je normaal je leven mee deelt, en het sporten in teamverband. Maar omdat de stage tijdelijk is, is het niet zo erg om dat even te moeten missen. Er staan zoveel ervaringen tegenover dat dit zeker de stap waard is. Op Aruba is een Nederlandse supermarkt, dus qua eten en drinken hoef je weinig te missen.”

Zie je jezelf later ook in het buitenland werken en wonen?

“De winter overslaan in Nederland lijkt me best lekker. Dus een paar maanden per jaar in een land verblijven waar de temperatuur zo is als op Aruba lijkt me fijn. In Nederland is alles echter zo goed geregeld dat ik daarom niet weg hoef. Het beste van beide meenemen zou ideaal zijn.”