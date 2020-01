Student-ondernemer: Britt voorziet klanten tuincentrum van warme wafels

Ieder weekend bakt en verkoopt Britt Augsburg wafels in de entree van Groenrijk in Tilburg. Sinds 1 november voorziet ze de klanten van het tuincentrum van zoete en hartige lekkernijen. “Aankomend seizoen wil ik graag op foodtruckfestivals staan met mijn Piaggio.”

“Ik viel met mijn neus in de boter toen ik voor de eerste keer openging”, vertelt Britt die in het laatste jaar zit van de Associate degree Ondernemen. “De maanden november en december zorgen bij Groenrijk ieder jaar voor topdrukte door de feestdagen. Iedereen kwam kerstinkopen doen en kocht na het winkelen een wafel bij mij.”

Bij toeval kon Britt de piaggio, een klein Italiaans bedrijfswagentje, gebruiken die al een tijd stond te verstoffen in het tuincentrum. “Ik werk sinds anderhalf jaar in de Proeftuin, de horecagelegenheid van Groenrijk. De eigenaar vroeg vorig jaar aan mij of ik een creatief idee had voor het wagentje. Ik maakte er een foodtruck van en sindsdien heb ik de piaggio in bruikleen. Het is de bedoeling dat hij op den duur wel van mij wordt. Nu betaal ik iedere weekend stageld.”

Vanaf februari gaat Britt stage lopen binnen haar eigen bedrijf, Britt’s Food Truck. In die periode gaat de student-ondernemer haar bedrijfsplan verder uitwerken. “Verse, warme wafels zijn in de wintermaanden lekker, maar in het voorjaar wil ik graag crèpes verkopen. Past beter bij die tijd van het jaar.”

Wafel met groente

Britt verkoopt drie verschillende soorten wafels. De Brusselse variant met poedersuiker, een wafel met kaneel en appel én een hartige. “In het beslag van die wafel zit paprika, tomaat, ui, courgette en bovenop ham en kaas. Klanten vinden het vaak een aparte combinatie, daarom laat ik ze altijd een stukje proeven. Uiteindelijk verkoopt de hartige wafel daardoor best goed.”

Nu staat de wafelbakster op zondagen in de entree van Groenrijk, maar aankomend festivalseizoen wil ze op foodtruckfestivals haar wafels bakken en verkopen. “Ik moet me daar nog wel voor inschrijven en de foodtruck moet rijklaar gemaakt worden. Momenteel kan de piaggio nog niet de weg op.”

Doorstuderen

Dit schooljaar studeert Britt af. Ze is van plan om te gaan doorsturen aan Ondernemerschap & Retail Management, de opleiding die ze twee jaar geleden al wilde doen. “Toen was ik helaas te laat met inschrijven. Daarom besloot ik een Associate degree te doen omdat het een korte en praktische opleiding is.”