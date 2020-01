Student op stage: Yannick drinkt onbeperkt Coca-Cola bij de fabriek zelf

Waar anders kun je beter je colaverslaving voortzetten dan bij de Coca-Colafabriek zelf? Precies. Yannick Neefs doet het, want hij loopt stage bij de fabriek in Dongen. Hij studeert Integrale Veiligheidskunde (IVK) en controleert of medewerkers hun werk veilig kunnen uitvoeren.

Hoewel Yannick aan het begin van zijn opleiding de criminologie-kant van IVK op wilde, heeft hij er voor deze stage toch voor gekozen om de bedrijfskant op te gaan. “Ik zag de stagevacature van Coca-Cola en die sprak me direct aan. Niet alleen om de bekendheid van het bedrijf, maar ook vanwege de werkzaamheden.’’

Ongelukken voorkomen

Want hoe ziet een stagedag bij Coca-Cola er eigenlijk uit? “Ik controleer zowel de werking van de machines als de werkwijze van het personeel. Er zijn bijvoorbeeld een hoop mengmachines die goed moeten werken. Daarnaast moeten de werknemers er goed mee overweg kunnen. Ik loop rond en check of die zaken in orde zijn.’’ Niet alleen het fysieke werk moet gecontroleerd worden, ook gaat Yannick na of werknemers werkdruk ervaren en of ze goed in hun vel zitten. “Ook die klachten kunnen voor ongelukken zorgen. Dat moeten we voorkomen.’’

Alles wat Yannick controleert, moet daarna goedgekeurd worden door zijn stagebegeleider. Dat is de Health & Safety manager. “Pas daarna mag ik mijn oplossingen in de praktijk doorvoeren’’, zegt hij.

Naast de dagelijkse werkzaamheden in de fabriek moet Yannick ook een stage-opdracht uitvoeren. “Er is een nieuwe productielijn bij Coca-Cola die nog officieel opgeleverd moet worden. Bij een nieuwe productielijn komen ook nieuwe risico’s voor de werknemers’’, legt hij uit. “Aan mij de taak om die risico’s te onderzoeken en maatregelen aan te bevelen zodat de werknemers veilig kunnen werken.”

Eigen onderneming

Hoewel zijn stage hem goed bevalt, heeft Yannick andere plannen voor de toekomst. “Ik wil een eigen onderneming beginnen binnen de veiligheidssector. Hoe en wat precies verklap ik liever niet, omdat ik dat idee wil gebruiken bij mijn afstuderen. Ik ben er in ieder geval mee bezig en het gaat de goede kant op.’’

Mocht zijn eigen onderneming niet lukken, lijkt het Yannick leuk om te doen wat hij nu doet. “De werkzaamheden die ik nu verricht bevallen me erg goed, vooral de betrokkenheid bij het bedrijf spreekt me aan. En ik heb natuurlijk geluk dat het Coca-Cola is, want de koelkast in de kantine wordt dagelijks aangevuld met blikjes cola. Zo kan ik mijn verslaving ongegeneerd voortzetten.’’

‘Het Coca-Cola recept heb ik nog niet weten te ontrafelen’

Ondanks zijn betrokkenheid heeft Yannick het geheime recept nog niet weten te achterhalen. “Ik weet wel dat het mengsel binnenkomt via twee vaten en dat het vervolgens gemengd wordt met andere ingrediënten, maar het echte recept heb ik nog niet kunnen ontrafelen nee, haha.’’