Studenten Technische Bedrijfskunde ontwerpen nieuw speeltoestel voor Rijsbergen

Al in de eerste week van hun opleiding werden Amber van Gemeren en Hugo Abelen in het diepe gegooid. De studenten van Technische Bedrijfskunde mochten een speeltoestel ontwerpen voor het dorp Rijsbergen. Ze kregen twintig weken de tijd.

Het BUAS heeft onderzoek gedaan naar de grote uitstroom van jonge mensen uit Rijsbergen. Een grote hoeveelheid startersgezinnen heeft het dorp de afgelopen jaren verlaten. Hoog tijd om daar verandering in te brengen, vindt de gemeente Zundert. Ze willen het dorp weer aantrekkelijk maken zodat de nieuwe generatie wél blijft als zij later een gezin stichten.

Klanteneisen

“En dus kwamen ze bij onze opleiding uit. Wij kregen de opdracht om speeltoestellen te ontwerpen die voldoen aan een aantal klanteneisen. Er moet een puzzel element in zitten, een digitale quiz, het moet er aantrekkelijk uitzien voor kinderen om mee te spelen en het mag een robuuste uitstraling hebben’’, legt Amber uit.

Een flinke opdracht, en het was moeilijk om daar zomaar mee te beginnen. “Eerst zijn we gaan brainstormen over waar wij zelf aan zaten te denken. Maar we moesten natuurlijk ook rekening houden met de klanteneisen. We hebben heel veel documenten doorgespit en we zijn zelfs naar een basisschool geweest om te vragen wat kinderen leuk lijkt’’, zegt Hugo.

Nadat alles tot in de puntjes was bepaald, van exacte afmetingen tot het soort materiaal, kon het prototype van het speeltoestel gebouwd worden. “Hier hadden we nog drie weken de tijd voor. We waren continue bezig in de werkplaats van de school’’, zegt Amber.

“We hadden wel eens meningsverschillen”

Na twintig intensieve weken, hebben de studenten een hoop kennis opgedaan. “Ik heb geleerd hoe het is om projectmatig te werk te gaan, dus in stappen. We hadden geen keus, want we moesten echt bij nul beginnen’’, vertelt Amber. Daarnaast was het samenwerken leerzaam, vindt Hugo. “Het samenwerken ging niet altijd vlekkeloos, we hadden wel eens meningsverschillen. Maar daar leer je van.’’

Het lang en hard werken heeft zijn vruchten afgeworpen, want de studenten zijn voor dit project beoordeeld met een 9. Het is alleen nog de vraag of Rijsbergen het toestel daadwerkelijk gaat realiseren. “Ze zijn in ieder geval heel enthousiast. Omdat ze nu zo druk bezig zijn met nieuwe plannen voor het dorp, is het nog onzeker of ons plan erbij wordt betrokken. Het zou wel vet zijn’’, zegt Hugo.