Studenten Innovative Studio bedenken nieuwe ideeën voor Breda en T-Mobile

De eerste schoolweek na de vakantie gaat goed van start met de AIS Talks op vrijdagmiddag. Onder het genot van een hapje en een drankje laten studenten van de minor Innovative Studio hun projecten zien waar ze de afgelopen weken druk mee bezig zijn geweest.

“Dit project moet je echt zien’’, zegt Pepijn Janssens, student Gezondheidszorg Technologie enthousiast. Hij is samen met zijn studiegroepje bezig geweest aan het project ‘Omni’. De Gemeente Breda heeft ze benaderd om een zo goed mogelijke manier van afvalbewerking te bedenken. Hiervoor mochten zij zo creatief en futuristisch mogelijk denken. Een leuke opdracht, maar ze hadden slechts twee weken om het voor elkaar te krijgen.

Omni eet alles

“Het zijn twee hele intensieve weken. De eerste week brainstormen we over wat we willen maken en hoe we dat gaan doen. De tweede week maken we er een tastbaar product van’’, zegt Pepijn. Uiteindelijk is Omni het eindproduct geworden. Owen Hauptmeijer, student Engineering, heeft ook meegewerkt aan Omni. “Omni is een grote prullenbak die al het afval scheidt. Het afval dat je er in gooit wordt vernietigt en vervolgens gesorteerd bij het materiaal waar onder het valt. Metaal komt bij metaal, plastic bij plastic, enzovoort. Omni komt van omnivoor, omdat hij alles ‘eet’.’’

Het prototype van Omni

Gemeente Breda heeft Omni bekeken en zij vonden het een goede oplossing voor afvalscheiding. Omni zal nu nog niet worden gerealiseerd, maar de gemeente neemt het mee in de toekomstplannen.

Een ander studentenproject is ‘Co-Shi’, een soort Google Docs maar dan in 5G dimensie. T-Mobile is de opdrachtgever van dit project. Ze waren op zoek naar een online platform waar mensen samen kunnen werken via 5G. “T-Mobile heeft een Futurelab ingericht, waarbij werknemers en start-ups werken aan een betere, ‘connected’ samenleving. Daarbij hadden ze ons ook nodig, jonge en creatieve studenten’’, legt Owen uit. Ook aan dit project heeft hij meegewerkt.

Online werkplaats

“We hebben een online ‘werkplaats’ gemaakt waar aan je, vanaf welke locatie dan ook, aspecten kunt toevoegen. Dus als je bijvoorbeeld in de trein zit zonder verbinding en je wil een tabel toevoegen aan je online project, dan open je Co-Shi en kun je gewoon verder werken. De rest van de groep ziet daarna meteen wat er is toegevoegd.’’

“T-Mobile vindt Co-Shi te gek’’, zegt Bente Brouwers, student Communicatie. “Ze willen het introduceren als start-up en in de toekomst misschien echt onderdeel maken van hun bedrijf. Binnenkort gaan we naar een kick-off dag om Co-Shi te pitchen.’’