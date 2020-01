Studentenorganisaties willen hbo’ers in bestuur

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) zoeken nieuwe bestuurders en ze zijn in het bijzonder op zoek hbo-studenten. Dit bestuursjaar zitten er helemaal geen hbo-studenten in de besturen van de belangenclubs en dat leverde kritiek op, onder andere vanuit de besturen van de Nederlandse hogescholen.

De kritiek is terecht geven LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten en ISO-voorzitter Kees Gillesse toe in een interview op hvana.nl. “Het is belangrijk dat de mensen die praten en beslissingen nemen namens een bredere groep, zelf voortkomen uit die groep. Daarom willen we mensen uit het hbo in ons bestuur”, zegt Gillese.

‘Je kiest sneller voor iemand die lijkt op jezelf’

“We moeten allereerst kritisch naar onszelf kijken”, zegt Alex. “We hebben veel universitaire studenten in ons bestuur en in ons team. Je kiest sneller voor iemand die lijkt op jezelf en als je dan allemaal van de universiteit komt, worden er vaak dezelfde mensen gekozen. Maar sommige functies passen misschien wel veel beter bij hbo’ers. Hier hebben we aan gewerkt door de sollicitatiecommissie te trainen hoe ze kunnen omgaan met hun subjectiviteit. En er zitten hbo’ers in de sollicitatiecommissie.”

De LSVb en het ISO zoeken deze maand naar kandidaten voor de besturen van volgend collegejaar. Je kunt hier meer informatie vinden over de LSVb en hier over het ISO.

De LSVb organiseert op 15 januari een informatieavond en op 21 januari een open dag.

Je kunt op 16 januari en 27 januari naar informatieavonden van het ISO. Meer informatie vind je hier.