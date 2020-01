Studiereis India maakt diepe indruk op Bouwkundestudenten

De maquette die Stef en Job maakten n.a.v. hun studiereis naar India

Veertien studenten die de minor CO2 Negatief Ontwerpen en Drowning Cities volgden, reisden in oktober af naar India. Donderdag presenteerden zij hun onderzoek ter afsluiting van de minor. Bouwkundestudenten Job Kortas en Stef Broeders beseffen door de reis ‘hoe goed ze het in Nederland hebben.’

“Het was heet en benauwd toen we het vliegtuig uitstapten en het was een grote chaos in Mumbai en Chennai. Totaal niet geordend.” Bovendien vielen de geuren die hun neus binnenkwamen ook op. “Om de tien meter roken we wel wat anders”, zegt Job, die net als Stef de minor CO2 Negatief Ontwerpen deed.

­­“Als wij niet op studiereis waren gegaan, hadden we nooit de maquette kunnen bouwen die we nu hebben gemaakt”, vertelt Stef. In opdracht van architectenbureau Benthemcrouwel onderzochten zij een appartementencomplex in Chennai. “Voor we daadwerkelijk in India waren, dachten we dat het complex platgegooid moest worden om de hoogte in te bouwen.”

Eenmaal aangekomen in de stad, keken de twee studenten elkaar aan en wisten meteen dat ze hun plannen om gingen gooien. “We hebben in ons ontwerp de bestaande bouw onder de loep genomen en verbeteringen aangebracht, want hoogbouw past echt niet in Chennai. In plaats van platgooien, ontwierpen we een renovatieplan.”

Gezamenlijk douchen en koken

De benedenverdieping van het appartementencomplex maakte plaats voor een gezamenlijke ruimte waar bewoners kunnen douchen en koken. “We beseffen ons dat de bewoners nu verder moeten lopen naar de badkamer en keuken, maar qua ruimte gaan ze er zeker op vooruit. Nu hebben zij alleen een kleine kamer waar ook de keuken en douche zich bevindt.”

Wat Job en Stef het meest is bijgebleven van de studiereis zijn de inwoners van de stad. “We hebben met veel van hen gesproken en rondleidingen gekregen in hun huis. Dat hakte er bij de studenten wel even in. “De mensen daar zijn blij met alles en zelfs hartstikke trots op wat ze hebben. Dan besef je wel dat je het eigenlijk erg goed hebt in Nederland. De reis naar India maakte daardoor veel indruk op ons.”