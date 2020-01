Topsporter Raf Cocu: ‘Ik kom zelden iemand tegen die harder werpt dan ik’

MvW. Fotografie

Het is half oktober en Avansstudent Raf Cocu zit na een honkbaltraining in de auto op weg naar huis als hij een telefoontje krijgt. Het is pitchingcoach Robin van Doornspeek. “We hebben je de afgelopen tijd geobserveerd tijdens het trainen. Je bent geselecteerd voor het olympisch team”, zegt Van Doornspeek tegen de 20-jarige Avansstudent. “Ik had het totaal niet zien aankomen.”

Raf is derdejaars Ondernemerschap & Retail Management (ORM) bij Avans, maar op het moment vooral druk met honkbal. Hij traint in totaal zes keer per week, deels bij ‘zijn’ club Twins in Oosterhout, maar veel vaker in Amsterdam, bij de allerbeste honkballers van Nederland. Met hen hoopt hij geselecteerd te worden voor de Olympische Spelen in Tokio.

De student, die pitcher is bij Twins Honkbal, werd twee jaar geleden voor het eerst gescout. “Een trainer van het Nederlands team benaderde me. Hij vroeg of ik interesse had om met de beste honkballers van Nederland te spelen.” Maar in tegenstelling tot andere grote honkbaltalenten, heeft Raf geen officiële honkbalschool doorlopen. “Dat is eigenlijk verplicht om mee te doen met de top”, zegt Raf. “Maar ik wilde na mijn middelbare school een hbo-studie doen. Ik zag het niet zitten om van honkbal mijn beroep te maken.”

De trainer was zo onder de indruk van Raf, dat hij een uitzondering voor hem maakte. Raf mocht toch meedoen met de honkbalreuzen van Nederland. Onder andere omdat hij snoeihard kan gooien. “Ik kom zelden iemand tegen die harder werpt dan ik”, vertelt de pitcher.

Populariteit tanende

De populariteit van honkbal is in ons land tanende. “Vijf jaar geleden speelden 25.000 mensen honkbal, nu zijn het er nog maar zo’n 9.000”, vertelt Raf. Hij weet niet precies waarom, maar denkt dat de lengte van een gemiddelde wedstrijd een rol speelt. “Een match kan algauw drieëneenhalf uur duren.” En dan is er ook nog het gebrek aan aandacht voor de sport. Raf: “In 2011 werd Nederland wereldkampioen. Nederland is het eerste Europese land dat wereldkampioen honkbal is geworden Maar dat weet bijna niemand.”

Voor Raf is honkbal alles behalve langdradig. “In een match kan zóveel gebeuren. Volgens mij zijn er weinig sporten die zo dynamisch zijn. Het is ook een hele snelle sport.”

Laag pitje

Hoewel zijn opleiding ORM bij Avans nu op een heel laag pitje staat, heeft Raf niet de ambitie om uiteindelijk fulltime honkballer te worden. “Het blijft een hobby”, zegt hij. “Uiteindelijk denk ik niet dat ik er genoeg geld mee kan verdienen. Behalve als ik geselecteerd word voor een team in Japan of de VS. Dat lijkt me mooi, maar ik ben realistisch. De kans dat het gebeurt is heel klein.”

Als Raf na zijn studie het bedrijfsleven inrolt, dan wil hij waarschijnlijk de onderneming van zijn huidige werkgever overnemen. Die runt een bedrijf in, jawel, honkbalgerei. “Zo blijf ik toch bezig met de mooiste sport die er is.”