Tour d’ Avans zoekt goede doelen

De datum voor Tour d‘ Avans 2020 is bekend: woensdag 27 mei. Maar voor welk goed doel stapt Avans die dag op de fiets? Dat kun jij meebepalen door voor 31 januari een goed doel op te geven.

Elk jaar stappen medewerkers en studenten van Avans op de fiets om geld op te halen voor drie goede doelen. Vorig jaar werd zo 12.000 euro opgehaald voor Nica Friends, KWF/Alpe d’Huzes en Stepping Stone.

Zadelpijn

Heb jij een goed doel in gedachten waarvoor Avans best wat zadelpijn mag lijden? Geef het dan voor 31 januari op. In de maanden februari en maart kunnen Avansstudenten en medewerkers gaan stemmen, voor de drie goede doelen met de meeste stemmen wordt in mei gefietst.