Twee hogescholen verbieden reizen naar China

Nu het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn reisadvies heeft aangescherpt krijgen ook studenten en docenten de boodschap om niet naar China reizen voor studie of werk. Twee hogescholen hebben inmiddels een uitreisverbod ingesteld. Avans raad studenten met klem af naar China te reizen.

Vanwege de strenge maatregelen in China om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het ministerie donderdag code rood afgekondigd voor reizen naar Wuhan en de provincie Hubei. Voor de rest van China geldt code oranje: reis daar alleen naartoe “als dit noodzakelijk is”.

Veel hogescholen en universiteiten hebben hun reisadvies aan studenten en medewerkers daarop aangepast. De Universiteit Maastricht bijvoorbeeld geeft het dringende advies om “niet naar Wuhan/Hubei te gaan en alleen naar andere delen van China te reizen als dat absoluut noodzakelijk is”. Ook de Erasmus Universiteit en de Universiteit Twente hebben hun reisadvies aangescherpt, net als Fontys in het hbo.

Uitreisverbod

De Hogeschool Rotterdam gaat een stapje verder en heeft voor haar studenten en medewerkers een uitreisverbod afgekondigd voor heel China. Waarom? “We vinden het niet verantwoord dat studenten of medewerkers naar China afreizen”, schrijft de woordvoerder van de Hogeschool Rotterdam. “Hun veiligheid staat voorop. Bijkomend argument is dat we willen voorkomen dat studenten en medewerkers ‘vast komen te zitten’ of in een situatie komen dat er een ingewikkeld repatriëringsvraagstuk ontstaat met alle onzekerheden van dien.”

“Voor studie-, stage- of werkgerelateerde activiteiten in het buitenland is formeel goedkeuring van de hogeschool nodig”, vervolgt ze. “Door de afkondiging van het uitreisverbod naar China, is deze voor dit land tot nader order formeel ingetrokken.”

Ook de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen liet zojuist weten dat ze geen toestemming meer geeft voor studiereizen naar en stages in China.

Woensdag toonden de hogescholen en universiteiten zich nog minder bezorgd, al hielden ze het nieuws over het coronavirus wel nauwlettend in de gaten.