Van friet bakken als bijbaan naar eigen snackbar: oud-Avansstudenten nemen Den Berk over

Lisa en Niek de Weijer haalden alle twee hun hbo-diploma bij Avans, maar besloten een andere droom waar te maken. Sinds 1 januari zijn broer en zus eigenaar van de Udenhoutse snackbar waar zij tien jaar als bijbaan werkten.

“Op kantoor werken bleek niet mij ding. Een eigen friettent beginnen was mijn droom”, zegt Lisa die in 2017 haar rechtendiploma haalde en sindsdien voor een uitzendbureau werkte. Ook haar broer Niek was tot voor kort werkzaam in zijn eigen vakgebied online marketing, nadat hij in 2017 de opleiding Small Business and Retail Management afrondde.



Naast haar baan bakte Lisa op zaterdag nog steeds friet bij Snackbar Den Berk in Udenhout. “Daar begon ik tien jaar geleden. In al die jaren heb ik een aantal keer laten weten dat ik ooit mijn eigen friettent wilde runnen.” Wil den Berk en zijn vrouw Ans namen de frietzaak in 1984 van Wil’s ouders over. Inmiddels was het tijd voor pensioen en vond hij in Lisa een ideale opvolger. “Maar ik kon het niet in mijn eentje, de snackbar heeft namelijk honderd zitplaatsen.”

De oud-student maakte haar broer Niek enthousiast en samen gingen ze het avontuur aan. Hij zag de vraag van zijn zus niet aankomen. “Ik was aangenaam verrast en ben gelijk een ondernemersplan gaan schrijven.”

Michelinster

Met hier en daar wat nieuwe ideeën gaan broer en zus op de voet van de voormalig eigenaar verder. Zo willen ze vegetarische snacks en kinderboxen verkopen en een broodjesservice starten. “Nu kun je hier alleen nog maar een wit pistoletje krijgen. Dat willen we uitbreiden naar meer”, zegt Niek. “En we willen een Michelinster halen voor onze friettent”, grapt hij.

De naam van de friettent blijft Den Berk. Wel is het voortaan Cafetaria Den Berk in plaats van snackbar. “Het is een iets andere boodschap, maar omdat het zo’n begrip is in Udenhout en omstreken blijft de zaak vernoemd naar de achternaam van Wil”, legt Niek uit.

Dit jaar staan de twee tijdens carnaval dus niet in de kroeg, maar in hun eigen friettent. “Voorheen was de snackbar altijd dicht, maar omdat er veel vraag naar is en de grote optocht hier langskomt gaan we voor het eerst open.” Lisa vindt het niet erg om te werken tijdens het verkleedfestijn. “Ik hou toch niet van carnaval.”

Favo snack

Met zoveel bakervaring hebben Lisa en Niek alle snacks al eens geprobeerd. Maar wat hun favoriet is? “De goulashkroket”, roept Lisa meteen. Na enige twijfel antwoordt Niek: “Een vlampijp of een viandel.”