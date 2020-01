Verpleegkundestudent Birgit blogt over haar werk in de ggz

Foto: Yvon Zautsen

Birgit Vermeulen, derdejaarsstudent Verpleegkunde in Breda, besloot haar ervaringen in de geestelijke gezondheidszorg te delen. Op de site van NurseStation zijn sinds deze maand haar blogs te lezen.

NurseStation plaatste begin december een oproep. De website zocht verpleegkundigen in de ggz die wilden bloggen. Birgit was meteen enthousiast en mailde een aantal voorstellen voor thema’s, zoals in de oproep gevraagd werd. Na een proefblog mocht ze aan de slag. Haar eerste blog gaat over een cliënt die zijn hand heeft opengehaald nadat hij over het hek van de gesloten afdeling is geklommen.

“Ik wil mijn verhalen delen, omdat ik er zo voor kan zorgen dat er van en met elkaar geleerd wordt”, vertelt Birgit. “Dat vind ik belangrijk. Ik ervaar dat zelf als erg prettig voor mijn leerproces. Bovendien vind ik schrijven leuk en dat wordt nog eens bevestigd door het maken van de blogs. Ook hoop ik met de blogs anderen enthousiast te maken voor werken in de ggz.”

Bewuste keuze

Birgit loopt al een paar maanden stage in de ggz en vervolgt vanaf eind januari haar opleiding binnen GGz Breburg, in een duaal traject. Ze volgt dan de minor positieve psychiatrie. Ze maakte een bewuste keuze voor de ggz. “Ik draag graag mijn steentje bij aan het destigmatiseren van de geestelijke gezondheidszorg. Wat je nu ziet, is dat er vaak ‘negatieve’ verhalen in het nieuws komen, terwijl er ook een heleboel goed gaat. Cliënten maken kleine of grote stappen rondom hun herstel en daar wil ik hen bij aanmoedigen. En opkomen voor een kwetsbare groep en hun recht op zorg en rehabilitatie.”

‘Wat je nu ziet, is dat er vaak “negatieve” verhalen in het nieuws komen, terwijl er ook een heleboel goed gaat’

Er zijn nog genoeg onderwerpen voor Birgit om over te schrijven. Een nieuw blog gaat over stigma’s (labels) en destigmatisering, een belangrijk thema binnen de ggz. Ook multidisciplinair werken en e-health komen nog aan bod. “Verder voornamelijk situaties die ik meemaak en waarvan ik denk dat anderen mij ermee kunnen helpen of waarmee ik hen kan helpen.”

Flexmedewerker

Doordat de Verpleegkundestudent ook als flexmedewerker in de zorg werkt, heeft ze veel verschillende plekken gezien. Daar gaat een van haar blogs over. NurseStation denkt ook mee over thema’s. Birgit mag zelf bepalen of die bij haar passen en of ze daarover wil schrijven.

“Vooral medestudenten, vrienden en familie hebben positief gereageerd op mijn eerste blog. Dat vond ik erg leuk. Via de socials van NurseStation heb ik twee reacties op mijn blog voorbij zien komen, van voor mij onbekende mensen. Leuk dat het anderen aanzet tot denken.”