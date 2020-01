Vice-voorzitter Diederik Zijderveld vertrekt bij Avans

Diederik Zijderveld, vicevoorzitter van het College van Bestuur, neemt afscheid van Avans. Hij treedt per 1 mei aan als CFO van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Zijderveld wordt bij het ziekenhuis met vestigingen in Dordrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Ridderkerk onder andere verantwoordelijk voor de financiën.

Na diverse directiefuncties te hebben bekleed bij onderzoeksinstituut TNO maakte Zijderveld in 2013 de overstap naar Avans waar hij lid werd van het CvB met onder meer onderwijs en onderzoek in zijn portefeuille. Sinds 3 jaar is hij vicevoorzitter en verantwoordelijk voor onder andere het financiële beleid van de hogeschool.

‘Ik heb altijd genoten van mijn werk bij Avans en doe dat nog steeds elke dag’

“Ik werk nog een paar maanden voluit door. Ik heb altijd genoten van mijn werk bij Avans en doe dat nog steeds elke dag. Maar ik heb ook heel veel zin in mijn nieuwe uitdaging, een prachtig ziekenhuis helpen om de financiële basis te behouden en verder te versterken. Het is werk in een sector met grote maatschappelijke betekenis en met grote issues. En in een ziekenhuis met een motto, zorg met hoofd, hart en ziel, dat me zeer aanspreekt.”

De Raad van Toezicht (RvT) beraadt zich de komende tijd met het College van Bestuur op de vacant komende positie en op welke wijze die ingevuld moet worden. Ruud Vreeman, voorzitter van de RvT: “Het moge duidelijk zijn dat we Diederik met lede ogen zien vertrekken. We verliezen een uitstekende collega, met een grote betrokkenheid bij onze hogeschool. Los van het feit dat de financiën bij hem in uitstekende handen waren (en gelukkig nog even zijn), heeft hij ook het onderzoeksbeleid de afgelopen jaren stevig en succesvol neergezet. Maar dat hij na bijna zeven jaar een nieuwe uitdaging zoekt, is te begrijpen. We wensen hem daar uiteraard veel succes bij.”