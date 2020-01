Woningnood jongeren Den Bosch: “In een wachtlijst kun je niet wonen!”

Het vinden van een kamer of woonruimte is voor Bossche jongeren al jaren problematisch. Nu is de maat écht vol voor onder andere Jordi Prins, student Bestuurskunde. De jongerenambassadeur heeft daarom een petitie op touw gezet. Donderdag 23 januari overhandigen hij en mede-actievoerders deze aan het college van B en W.

Studenten die twee uur naar Avans reizen en weer twee uur terug, Jordi kent genoeg verhalen van medestudenten die het niet lukt om een kamer in Den Bosch te vinden. Uit recente cijfers van de landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2019 telt de stad 13.000 thuiswonende studenten en 5.300 studenten die op zichzelf wonen. Alleen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leiden en Haarlem is de woningnood voor studenten hoger.

Lootje

Jordi bemachtigde via de leegstandswet een tijdelijke woning. “Daar reageerden toen vierhonderd mensen op.” Hij noemt het een lotje uit de loterij. “En dan is het maar hopen dat ik in de tussentijd na mijn afstuderen een vaste baan heb en mezelf uit deze situatie kan helpen. Maar dat is niet hoe het hoort te gaan voor jongeren.”

Jordi Prins



Petitie

Den Bosch heeft het imago van een ouderenstad. De stad van je oma, noemt Jordi het. “Maar het is ook ónze stad. We moeten de boel wakker schudden.” Om te kijken of Jordi en mede jongerenambassadeurs iets met de woningnood kunnen, besloten ze de animo te pijlen door een petitie te lanceren. “Heel veel jongeren vinden wat van de kamernood. Maar dat is ook het ding met jongeren: overgaan tot actie is lastig. Een netwerk en tijd is nodig.”

Binnen een paar dagen telde de petitie driehonderd handtekeningen. Inmiddels staat de teller op 730. “We willen over de duizend heen. Zo maken we onze vuist zwaar genoeg.” Hij snapt dat er in elke stad woningschaarste is. “Maar hoe vaak gaan jongeren samen de barricaden op? Dat maakt deze actie extra bijzonder.”

Jongerenambassadeurs

Dertien jongerenambassadeurs geven de gemeente Den Bosch en andere organisaties (on)gevraagd advies over beleid dat jongeren aangaat. De groep bestaat uit jongeren van 17 tot en met 24 jaar en uit allerlei sociale klasses en diverse opleidingsniveaus. Jordi: “Onze groep is een weerspiegeling van de maatschappij.”

De gemiddelde wachttijd voor een studentenkamer in Den Bosch is meer dan negen maanden. En het is niet alleen lastig voor studenten om betaalbare woonruimte te vinden. Ook voor starters die na de studie willen blijven plakken, is het erg moeilijk. “In de gemeente Den Bosch is in 2030 naar verwachting een tekort van 3627 woningen. Wij merken dat de gemeente het probleem wel erkent, maar tot structurele oplossingen heeft dit in onze ogen nog niet geleid”, volgens de jongerenambassadeurs in een persbericht.

Oplossingen die de jongerenambassadeurs zelf hebben bedacht: meer tijdelijke studentenkamers en meer alternatieve huisvesting. Zoals het ombouwen van kantoren naar woningen.

Met zijn allen hospiteren

Via studie- en studentenverenigingen geven de actievoerders meer ruchtbaarheid aan de petitie en 23 januari. Onder andere SV Animoso, SV Collegium (Bestuurskunde) en de JoVD (jongerenafdeling VVD) steunen het initiatief.

“23 januari, van 16.00 tot 18.00 uur, overhandigen we de petitie aan de wethouder en doen we waar we als studenten goed in zijn: de boel op stelten zetten.” Onder andere Studance is aanwezig om er nog meer schwung aan te geven. “Kijk, we hebben niet de illusie dat er meteen veel gebeurt. Dat gaat uiteindelijk geleidelijk via de gemeenteraad en woningcorporaties. Maar ons laten horen is stap één.”