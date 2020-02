Aangifte tegen studenten die racistische beelden deelden

illustratie: Janine Janssen

De Erasmus Universiteit Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam gaan aangifte doen tegen studenten die in een app-groep racistische, antisemitische en seksistische beelden deelden.

Het gaat om een appgroep voor derdejaarsstudenten van het Erasmus University College (EUC), meldt Erasmus Magazine. De beelden zouden op 8 februari zijn gedeeld door leden van roeivereniging Skadi die aan de EUR en de Hogeschool Rotterdam studeren. Een vriend die wel aan het EUC studeert zou hen hebben toegevoegd aan de appgroep.

Collegevoorzitter Hans Smits van de EUR heeft de studenten gesproken en vindt hun gedrag onacceptabel. Hij zal passende maatregelen nemen, “zoals het voorbereiden van een aangifte”. De studenten hebben afgelopen maandag hun excuses aangeboden.

Ranzig

Ook de Hogeschool Rotterdam doet aangifte en overweegt schorsing van de betrokken studenten. “De afbeeldingen waren zo ranzig dat ik er een half uur misselijk van ben geweest”, zegt collegevoorzitter Ron Bormans tegen Profielen.

In dezelfde week vond er iets vergelijkbaars plaats in een andere app- groep waarin studenten van de Hogeschool Rotterdam zaten. Ze zouden aanstootgevende plaatjes hebben gedeeld. Volgens Bormans lijkt het om twee losse incidenten te gaan. Ook de identiteit van deze studenten is bekend en de hogeschool voert individuele gesprekken met hen om erachter te komen waarom ze de plaatjes deelden.

Waarschuwing

Bij de Universiteit Maastricht werden een jaar geleden vijf eerstejaars rechtenstudenten geschorst die racistische en antisemitische berichten hadden geplaatst in een app-groep. Het College van beroep voor het hoger onderwijs, waar een van de studenten bezwaar had aangetekend tegen zijn schorsing, noemde het gedrag van de studenten “volkomen onaanvaardbaar”, maar oordeelde toch dat ze eerst een waarschuwing hadden moeten krijgen. De huisregels van de universiteit waren niet duidelijk genoeg.