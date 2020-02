Avans raadt twaalf studenten met klem af naar China te reizen

Wereldwijd groeien de zorgen om het coronavirus. Vanwege de flinke toename van het aantal besmettingen en het aantal doden door het virus, hanteert de Nederlandse overheid het reisadvies ‘alleen noodzakelijke reizen’ voor grote delen van China. Twaalf Avansstudenten hadden een reis naar China op de planning. Op advies van Avans blijven zij voorlopig in Nederland.

Bijna 18 duizend mensen zijn besmet met het coronavirus van wie er bijna vierhonderd zijn overleden aan de gevolgen. Buurlanden als Mongolië en Rusland hebben de grenzen op slot gegooid en steeds meer vliegtuigmaatschappijen sluiten hun lijnen naar China. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt de uitbraak van het nieuwe coronavirus sinds vorige week een noodsituatie.

Het Ministerie van Buitenlandse zaken heeft het reisadvies voor China aangepast naar ‘niet reizen’ voor Wuhan en ‘alleen noodzakelijke reizen’ voor de rest van China. Dat betekent dat studenten en medewerkers volgens het Avans-reglement niet langer mogen vertrekken naar China (of terug moeten keren), zolang het advies negatief blijft. Van twaalf studenten van de Avans School of International Studies (ASIS) is bij Avans bekend dat zij voor de opleiding naar China zouden afreizen. Dat gaat niet door.

De uitbraak van de epidemie begon in de Chinese stad Wuhan in de provincie Hubei. Tientallen mensen werden ziek na een bezoek aan een lokale markt. Vervolgens is het virus verder verspreid. Op die betreffende markt werden wilde dieren geslacht, waarbij de bevolking het niet zo nauw nam met de hygiëne.

Het coronavirus is volgens wetenschappers vrijwel zeker afkomstig van vleermuizen. De Chinese onderzoekers vonden een vrijwel identiek virus op een vleermuis. Hoogstwaarschijnlijk is het virus als het ware overgestapt op een ander zoogdier, waarna het zich verspreidde.

Symptonen

Dragers van het virus krijgen eerst longklachten. Daarna volgt vaak hoge koorts.