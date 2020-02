Column: De vlam gaat uit

Heb jij ooit iemand in je leven gehad waarmee je echt alles deelde? Het leven kan soms snel gaan. Het ene moment deel je alles en voel jij je veilig en geborgen. Het andere moment is diegene er niet meer.

De adviezen die je van anderen krijgt zijn zo cliché: “Het heeft tijd nodig om te slijten.” “Laten we gaan stappen, dan vergeet je het wel.” Of: “Zoek maar even een rebound.” Eén ding is zeker: diegene die je om je heen had, is er niet meer. Teruggaan op welke wijze dan ook is niet logisch en vaak ook niet slim. Hoewel sommigen het tegendeel beweren. Er zullen altijd wel uitzonderingen zijn als het gaat om: “We kunnen toch vrienden blijven?”.

Belangrijker is: hoe ga jij met dat gevoel van iemand kwijtraken om?

‘De adviezen die je van anderen krijgt zijn zo cliché’

De vlam is wel uit, maar de liefde nog niet. Je zult altijd wel een speciaal plekje voor diegene houden. De liefde zal er altijd blijven bestaan, want die is gekoppeld aan al die leuke momenten die jullie samen deelden. Natuurlijk zal gedurende de tijd de liefde wel minder worden, want je kunt er geen nieuwe leuke momenten meer aan koppelen.

Hoop is er wel. Toekomstige mooie momenten ga je delen met iemand anders. Die verandering maakt je misschien angstig. Wat als jij diegene niet vindt of diegene jou niet vindt? De weg naar elkaar vinden maakt het juist leuk en spannend. Dus als je elkaar tegenkomt, zorg dat jullie blikken kruisen en laat die vlam branden tot in de eeuwigheid, want jullie verdienen beiden een mooi liefdesverhaal!

Happy Valentines Day.

Akash Hanoeman is vierdejaarsstudent Bedrijfskunde in Breda