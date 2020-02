Column: Mission: Impossible

Midden februari en nét over de helft van mijn tweede studiejaar. Ze zeggen toch altijd: ‘Time flies when you’re having fun’? Voor mij geldt: Time flies when I’m bored to death at school. Grapje hoor. Zó saai is het nou ook weer niet.

Nu ik dus zo richting het derde jaar ga, kan ik er niet meer aan ontsnappen. Een nieuw avontuur. Kan ik dat eigenlijk wel aan? En wat als niemand mij geschikt vindt? Eng vind ik het, maar tegelijkertijd ook spannend en leuk. Nu denken jullie vast: waar the f*** heeft zij het over? Stage lopen, daar heb ik het over.

De oriëntatiefase, dat is waar ik me op dit moment in bevind. Er zijn namelijk een heleboel dingen om over na te denken voordat je überhaupt op zoek gaat naar stagevacatures. Wat voor soort bedrijf lijkt me interessant? Welke onderwerpen spreken me aan? A lot to think about.

‘Ervaring? Vier jaar achter de kassa bij Albert Heijn. Is dat genoeg?’

Stresskip die ik ben, maak ik me altijd erg druk. Hoe enthousiast ik ook ben over stage lopen, zodra ik aan solliciteren denk, krijg ik rode vlekken in mijn nek en ga ik spontaan zweten. Mijn cv zou er perfect uit moeten zien, maar als ik ernaar kijk ben ik allesbehalve trots. Ervaring? Vier jaar achter de kassa bij Albert Heijn. Is dat genoeg? Dat wordt nog even bijwerken.

Gelukkig sta ik er in dit verhaal wederom niet alleen voor. Genoeg medestudenten, docenten en vrienden om me heen die mij kunnen helpen. Want als zij het kunnen, kan ik het ook. Toch? Dat hoop ik dan maar.

Kaya Bolier is tweedejaarsstudent Communicatie in Breda