Column: Vuurwerkverbod? Een bom erop!

Het afsteken van vuurwerk tijdens de viering van oud en nieuw heeft een sterk agressie-regulerend karakter. Door je één etmaal een ware oorlogsheld te wanen, hulpdiensten te belemmeren, en te trachten zoveel mogelijk oogbollen aan flarden te knallen, haal je de druk een beetje van de ketel. De rest van het jaar zullen gewone, hardwerkende Nederlanders zich keurig gedragen en dat is goed voor het landsbelang en de economie.

Een vuurwerkverbod zou dit effect teniet doen en daardoor zal het land het gehele jaar worden blootgesteld aan agressie en geweld. Het zou bovendien de doodsteek betekenen voor de bond van blinden en slechtzienden die zich al jaren geconfronteerd ziet met teruglopende ledenaantallen. Voor oogartsen is het pure broodroof.

Tijdens carnaval was het tot voor kort geheel geaccepteerd om in willekeurig langswiegende billen te knijpen. Ook borsten, en zo af en toe een schaamstreek kon zonder problemen betast worden. Het seksueel regulerend effect daarvan is niet te onderschatten. We bleven de rest van het jaar redelijk verschoond van extremiteiten door de norm tijdens carnaval opzij te schuiven. Na de ‘MeToo-campagne’ is de preventieve werking van carnaval voorgoed verdwenen en zullen we ons moeten verhouden tot een sterke stijging van het aantal ongewenste intimiteiten.

Het veranderende sinterklaasfeest is ook zo’n voorbeeld. Zwarte Piet was een fantastisch middel om al ons latent aanwezige racisme op te projecteren. Heerlijk om de traditioneel geklede zwarte slaven van weleer zich een slag in de rondte te zien werken voor een witte baas? Nu de figuur van zwarte piet onder druk staat valt te vrezen voor daadwerkelijk institutioneel racisme, zelfs het gehele jaar door!

De oplossing is het radicaliseren van het paasfeest. Dit suffige feest kan wel een opfrisbeurt gebruiken en een functie gaan vervullen ten behoeve van alle regulerende processen die wegvallen door de teloorgang van tradities. Als het eieren zoeken plaats gaat vinden op speciaal geprepareerde mijnenvelden, de Paashazen in kwestie een ‘inheems’ uiterlijk krijgen en we aanranding en seksuele intimidatie gedurende twee dagen gedogen, zal de culturele kaalslag voor de normale, gewone, hardwerkende Nederlander nog enigszins worden gecompenseerd.

