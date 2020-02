Coronavirus? Draaiboeken hogescholen liggen klaar

In het noorden van Italië zijn universiteiten gesloten vanwege de uitbraak van het corona-virus. Mocht het virus Nederland bereiken, dan kan het hier ook gebeuren. “Uiteraard liggen er draaiboeken klaar.”

In Italië zijn inmiddels 132 besmettingen met het coronavirus geteld. Naar verluidt zijn er zeven mensen aan overleden. Maar ook in buurlanden Duitsland (16 gevallen) en België (één geval) is het virus opgedoken. De Europese Unie houdt de situatie van dag tot dag bij.

In China zijn vele duizenden besmettingen gemeld. Steden zijn afgesloten, patiënten worden in quarantaine gehouden, maar toch heeft COVID-19, zoals de infectieziekte intussen heet, zich over de wereld verspreid.

Uitwisseling

Jaarlijks gaan zo’n 200 Nederlanders een paar maanden met een Erasmusbeurs naar Italië. Vierduizend Italianen volgen een volledige opleiding aan een Nederlandse universiteit of hogeschool.

Er geldt inmiddels een negatief reisadvies voor delen van Italië. Studenten en docenten die er zijn geweest, kunnen zich maar beter bij de huisarts melden als ze verkouden zijn, hoesten of koorts krijgen. Je kunt nooit weten, zegt woordvoerder Ron Beekman van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Italië

De maatregelen in Italië zijn nogal heftig, met het isoleren van hele dorpen en het sluiten van scholen en universiteiten, maar volgens Beekman is dat begrijpelijk: “Ze weten niet wat de bron is. Patiënt nul, zoals ze die noemen, is nog altijd niet bekend.”

Nederland is nog gespaard gebleven, maar “uiteraard liggen er draaiboeken klaar”, zegt hij. Bij een flinke uitbraak (“Dat is nu nog verre van realistisch”) kan het kabinet inderdaad besluiten dat het onderwijs tijdelijk de deuren moet sluiten. Zoiets hangt van de situatie af. “Op welke plaats is de uitbraak, hoeveel besmettingen zijn het?”

Adviezen

Het kan voor docenten en studenten geen kwaad om te kijken of ze eventueel ook thuis kunnen werken, mocht het zover komen. Hebben ze toegang tot hun bestanden? Is er een boek dat ze in huis moeten hebben?

Het ministerie van Onderwijs wil niet op de zaken vooruitlopen. Of het hoger onderwijs de poorten moet sluiten in geval van een uitbraak zoals in Italië? “We volgen hierin de adviezen op vanuit VWS en RIVM”, meldt de woordvoerder van de minister.

Crisisplannen

Dat doen de universiteiten en hogescholen ook. “Ondertussen houden de universiteiten contact met elkaar, de arbodienst en de GGD”, zegt woordvoerder Ruben Puylaert van universiteitenvereniging VSNU.

Hogescholen hebben wel crisisplannen klaarliggen, zegt woordvoerder Eva Kloosterman van de Vereniging Hogescholen. “Maar nu is er gelukkig nog geen aanleiding om die te gebruiken.”

Want Nederland is nog vrij van het coronavirus. Het RIVM verzekert dat er achter de schermen “hard wordt gewerkt om mogelijke patiënten in Nederland te identificeren en op te vangen”. Het advies is intussen om regelmatig je handen te wassen, papieren zakdoekjes te gebruiken en aan de binnenkant van je elleboog te hoesten en niezen.