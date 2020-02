Docent Anouk wint Heel Holland Bakt 2020

Bijna vier miljoen mensen zagen zondagavond Anouk Glaudemans, docent Social Work, de zevende editie van Heel Holland Bakt winnen. Ze mag zichzelf de Beste Thuisbakker van 2020 noemen. Daarmee is ze de tweede ‘Avanser’ die het populaire programma wint. Twee seizoenen geleden bemachtigde student Hans Spitsbaard de titel.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking zei een kalm ogende Anouk nog dat ze kans had om te winnen, maar dat ze het ook niet erg zou vinden als dat niet zo zou zijn. Dat pakte even anders uit voor haar!

Anouk was volgens juryleden Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden de meest stabiele thuisbakker van alle deelnemers.

“Het moment dat je naam wordt genoemd en je weet dat je hebt gewonnen is zo overweldigend. En een grote opluchting, het is volbracht. Maar het voelt ook nog steeds een beetje alsof het niet over mij gaat”, zei Anouk toen ze eenmaal van de schrik was bekomen.

De docent was gedurende het seizoen de meest stabiele bakker. Drie keer werd ze uitgeroepen tot Meesterbakker van de week. Tijdens de finale bewees ze nogmaals dat ze alles in zich had om de titel te winnen. Haar Rubiks Kubus zag er tiptop uit, haar surprise-dessert was het best uitgewerkt en haar spektakelstuk in de vorm van een boekenkist maakte indruk.

Lees morgen het verhaal van Anouk op onze site.