Doe jij dit jaar mee aan de Schok en Pomp cursus?

Ook dit jaar kunnen Avansstudenten deelnemen aan de cursus levensreddend handelen. De cursus wordt gegeven in periode 4 van dit studiejaar. Op 19 februari is er een introductiecollege waarin een en ander wordt uitgelegd.

Vorig jaar volgden honderd studenten van de Academie voor Veiligheid en Bestuur de Schok en Pomp cursus. In deze cursus leer je hoe je moet handelen in een medisch noodgeval zoals een hersenschudding, reanimatie of bij brandwonden.

Theorie en praktijk

De cursus is een afwisseling van theorie en praktijk en is gebaseerd op de huidige richtlijnen die op de Spoedeisende Hulp en de huisartsenpraktijk worden gehanteerd. De docenten zijn allemaal arts en werkzaam op de spoedeisende hulp .

Op woensdagmiddag 19 februari vanaf 15.40 uur geeft Bernard Leenstra een introductiecollege, waarbij alle studenten die geïnteresseerd zijn van harte zijn uitgenodigd. Deze introductie is gratis en voor iedereen toegankelijk en laat je zien hoe de cursus van drie uren er uit ziet.

Ben je geïnteresseerd? Kom dan 19 februari naar lokaal HA401 op de Hogeschoollaan in Breda.