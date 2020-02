Een koor voor mensen met dementie: ‘Je ziet ze opleven’

Zestien studenten van de opleiding Social Work in Breda richten een koor op voor een speciale groep. De koorleden lijden namelijk aan dementie, in verschillende stadia. “We hopen vooral dat ze het heel gezellig hebben met elkaar.”

Anders dan bij een gewoon koor is zingen geen doel, maar een middel. “Ze moeten kunnen ontspannen en een beetje afleiding hebben”, zegt Emma Rijpers, een van de studenten die het koor heeft opgericht.

Medestudent Elise D’Anjou vult aan: “Uit allerlei onderzoeken blijkt dat muziek een positief effect heeft op mensen met dementie. Ik heb een video gezien van een dementerende vrouw die apathisch op haar stoel zat, maar helemaal opleefde toen ze muziek hoorde.”

Het idee kwam van Social Work-docent Joos Priem. Elise: “Joos keek een documentaire over een koor voor mensen met Alzheimer. Dat vond ze heel inspirerend.” Priem besloot bij haar studenten te peilen of er animo was om een koor op te richten. Elise en Emma waren twee van de enthousiaste studenten.

‘Het moet geen eendagsvlieg worden’

In totaal doen nu zestien tweedejaarsstudenten mee aan het project getiteld DéMensen in Koor. De eerste repetitie start aanstaande donderdag al. Elise: “Nu zijn er nog maar vijf deelnemers, maar we hopen dat nog veel meer mensen zich aanmelden.” Emma: “Het maakt niet uit niet hoe oud deelnemers zijn. Iedereen is welkom.”

De studenten hebben onderling taken verdeeld. Zo is er een groep die geld bij elkaar sprokkelt, bijvoorbeeld door een (eenmalige) subsidie aan te vragen. Eén groep werft leden, een aantal studenten zoeken een muzikale begeleider en dirigent.



Vallen en opstaan

Of het leuk is om een koor op touw te zetten? “Ja, maar ook erg ingewikkeld”, vertelt Emma. “Als het succesvol wordt, dan ben ik trots en vooral blij voor de deelnemers. Maar het proces ernaartoe is wel een uitdaging omdat we allemaal onervaren zijn.” Ook Elise is positief: “Ik ben creatief en ik hou heel erg van muziek, dus deze opdracht past goed bij me. Tegelijkertijd herken ik wat Emma zegt. De meesten van ons hebben nog niet met mensen met dementie gewerkt. Het opzetten van het koor gaat met vallen en opstaan. We leren er enorm veel van.”

Elise: “Het koor is geslaagd als we zeker weten dat het koor ook volgend jaar blijft bestaan, óók als wij er niet meer bij betrokken zijn. Het moet geen eendagsvlieg worden.” Emma: “En als de leden er plezier uithalen. Daar doen we het uiteindelijk voor.”

Docent Joos benadrukt dat het doel van het koor is om mensen met dementie als mensen te benaderen, met respect en aandacht voor hun talenten. “We moeten ze met een menselijke blik bekijken. Mensen met dementie kunnen nieuwe dingen leren en samen met anderen iets voortbrengen.”

Het koor is onderdeel van een leergemeenschap, waarbij studenten direct met professionals samenwerken in zogenoemde leergemeenschappen.

Ken je iemand die bij het koor zou willen? Of wil je gewoon meer weten over het initiatief? Check dan de Facebookpagina van Démensen in Koor.