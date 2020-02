Een tikkie van twee euro of minder? Zo heurt het (of niet)

Uit cijfers van banken blijkt dat er dagelijks meer dan tienduizend betaalverzoeken worden gedaan voor bedragen van minder dan 2 euro. Harde cijfers zijn er niet, maar volgens een deskundige zijn vooral jongeren hier verantwoordelijk voor. Voorkom dat je overkomt als een gierige Hollander. Hoe heurt het eigenlijk? Check onze Tikkie-etiquette.

Een koffie voorgeschoten in de kantine, een biertje in de kroeg, gekookt voor vrienden of huisgenoten? Gehannes met kleingeld is verleden tijd dankzij handige betaalapps. Maar uiteraard zijn er wel een aantal sociale gedragscodes aan verbonden. Bij Tikkie van ABN Amro gaat het bij meer dan 4,5 procent van alle betalingen om bedragen van 2 euro of minder, volgens de NOS. Dagelijks worden er 200.000 betalingen via de app gedaan.

Bij ING gaat 3,75 procent van alle betaalverzoeken om bedragen van twee euro of minder, bij Rabobank drie procent. Er worden ook betaalverzoeken gestuurd voor minder dan een euro. Dat gaat om meer dan een procent van alle opdrachten.

Harde cijfers over wie de betaalverzoeken sturen zijn er niet. Volgens de NOS vermoedt universitair hoofddocent Niels van de Ven van de Tilburgse Universiteit dat het vooral jongeren zijn die er gebruik van maken.

Maar, dat geldt voor alle betaalverzoekapps. Ga je nu echt iemand een verzoek sturen voor 58 cent? En wanneer is het überhaupt gepast? Wat doe je met wanbetalers? Timing, subtiliteit en duidelijkheid zijn de sleutel tot succes om ongemakkelijke situaties te voorkomen.

Tikkie

‘Tikkie’ is de laatste jaren een parapluterm geworden voor online betaalverzoeken. De app is een initatief van ABN Amro, maar andere banken kennen ook de mogelijkheid tot betaalverzoeken. Al zijn die lang niet zo populair als Tikkie.

Etiquette

Iedereen heeft wel die vrekkige Dagobert Duck in de groep die direct na het voorschieten je een verzoek voor 50 cent stuurt. Of diegene is een echte krent en doet het niks dat hij zo bekend staat bij anderen, of hij/zij is sociaal incompetent. Want ook al zit je op je geld, dat is not done. Hoe heurt het dan eigenlijk wel?

1. Let op je timing

Stuur niet al tien minuten nadat jullie van tafel zijn gegaan een betaalverzoek. Wacht tot de volgende dag, zo kom je niet te opdringerig over. Als ontvanger betaal je je Tikkie het beste meteen, maar in ieder geval binnen 48 uur.

2. Vermijd te verwaarloze bedragen

Vraag jezelf af wat het waard is: was je met een goede vriend koffie drinken? Bied dan aan dat jij nu betaalt en je vriend de volgende keer. Echte vrienden trakteren elkaar. Zat je met een groep? Dan loopt het aardig op en is het wel oké een betaalverzoek te sturen. Eet je regelmatig met vaste groep vrienden/huisgenoten? Schakel dan over op een app die de rekening bijhoudt. Check de handige apps in ons overzicht.

3. Stuur geen onverwacht betaalverzoek

Pols van te voren altijd even op een nette manier of het oké is om de rekening te splitten. Je stuurt echt alleen een verzoek als dat van tevoren afgesproken is.

4. Het juiste moment voor een herinnering

Stuurde je gisteren een betaalverzoek maar is dat 24 uur later nog niet door iedereen betaald? Bewaar je ongeduld nog even en wacht nog twee à drie dagen met een betaalherinnering. Want, dat brengt ons op het volgende punt:

5. Wees eerlijk

Het kan bloedirritant zijn als je betaalverzoek maar niet wordt voldaan. Maar je kunt niet in de portemonnee van anderen kijken. Misschien zit de ander wel krap bij kas. Ben jij degene die nog moet betalen? Geef dan eerlijk aan dat je wacht op je salaris of stufi en de betaling even op zich laat wachten.