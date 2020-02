Feestje voor álle studenten: ‘Verplichtingen zijn niet meer van deze tijd’

Studentenvereniging Maximus is klaar voor Valentijn én carnaval. In hun eigen Sociëteit het Forum houden zij gewoonlijk hun feestjes. Toch zijn ze niet een ‘gewoon’ studentenvereniging met de typische oude tradities en regels.

Maximus is relatief jong. De vereniging bestaat sinds 2013. “Dat maakt dat wij ons niet vasthouden aan oude tradities, zoals studentenverenigingen die al vijftig jaar bestaan doen’’, legt Loes de Greeff, voorzitter van Maximus uit. “Onze borrels zijn bijvoorbeeld niet verplicht, omdat wij echt wel snappen dat je liever niet komt als je een tentamen hebt.’’

Voor iedereen

De feestjes van Maximus zijn vrijwel altijd alleen voor hun eigen leden bedoeld, maar Valentijnsfeestje Love to the Maximus is toegankelijk voor iedereen. Het is de derde keer op rij dat de vereniging haar deuren voor iedereen open doet. Je kunt ze aanstaande 13 februari vinden in Sociëteit het Forum. Leden merken dat het een succes is. “Voor sommige studenten is dit de allereerste kennismaking met onze vereniging. Daarna zijn er vaak een aantal van hen geïnteresseerd en willen ze meer borrels bijwonen. Sommigen willen later zelfs lid worden.’’

‘De student van tegenwoordig is niet meer op zoek naar verplichtingen’

De reden dat studenten kiezen voor Maximus omdat het een studentenvereniging is die bij deze tijd past, vindt Loes. “De student van tegenwoordig is niet meer op zoek naar verplichtingen. Dat is niet meer van deze tijd. Wij houden bijvoorbeeld maar een tweedaagse ontgroening. Daarin laten we de studenten simpelweg kennis maken met Maximus en kleineren we elkaar niet.’’

Lees meer: Studentenvereniging Maximus opent soos in centrum Breda | Punt.

Daarnaast staat het grote pre-carnavalsfeestje op de planning. “Daar hebben we uiteraard veel zin in, carnaval is altijd een goed idee’’, zegt Loes. Integendeel tot Love to the Maximus is het carnavalsfeest wel alleen bedoeld voor de leden. “Om daar bij te zijn zit er maar een ding op: lid worden!’’