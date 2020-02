Geen Valentijnsactie van Avans, maar phishingtest

Wat leuk! Een Valentijnsactie georganiseerd door Avans. Bij een deel van de docenten en andere medewerkers moet dat gisteren de eerste reactie zijn geweest, toen ze de inbox van hun mail openden. Helaas, dromen zijn bedrog, het was een test van de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst.

De mail beloofde een mail te sturen met daarin een persoonlijke Valentijnsboodschap. Dat in de mail wordt gesproken over privacy en vertrouwelijkheid moet bij de betere lezer een aantal bellen hebben doen rinkelen. Ook de afzender avans-valentijn.nl viel natuurlijk op.

Hoeveel Avansmedewerkers desondanks op de link in de mail geklikt hebben, is nog niet bekend. Bij een vergelijkbare test in juni klikten 557 medewerkers op de link.