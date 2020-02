Goede baankansen voor hbo-leraren, maar niet voor kunstenaars

Negen hbo-lerarenopleidingen bieden de beste start op de arbeidsmarkt, stelt uitkeringsinstantie UWV. Ook managers in de zorg hebben een zeer goede startpositie.

Dat staat in een rapport van het UWV over de arbeidsmarkt voor afgestudeerde hbo’ers. Het gaat om leraren natuur- en scheikunde, techniek, wiskunde en biologie, maar ook om leraren Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Ze vinden in een mum van tijd een baan, hebben al snel een vast contract en hun inkomen is relatief hoog. Net buiten de top 10 staan technische hbo-opleidingen, maar ook verpleegkundigen en docenten in het basisonderwijs hebben weinig te klagen over hun start op de arbeidsmarkt.

Kunstenaars

Minder vrolijk nieuws heeft het UWV voor dansers, kunstenaars, muzikanten en acteurs, die zelden een vast contract krijgen en ook veel langer moeten zoeken naar een baan van enige omvang (minstens drie dagen in de week en een redelijk salaris).

Ook European studies en toerisme staan in de top 5 van hbo-opleidingen met een zeer matig uitgangspunt op de arbeidsmarkt. Andere vakken in de staart van het klassement zijn bijvoorbeeld journalistiek, logopedie, voeding & diëtiek en de hotelschool.

Het UWV baseert zich op onderzoek van weekblad Elsevier en onderzoeksbureau SEO en heeft er eigen analyses op losgelaten. De data zelf komen van het CBS. Het gaat niet om een steekproef, maar om een analyse van alle afgestudeerden.

Stijgers

De uitkeringsinstantie heeft ook gekeken naar de arbeidsmarktpositie na 10 jaar. Dan heeft 79 procent een vaste baan. Vlak na afstuderen gold dat maar voor de helft. Ook het salaris stijgt: gemiddeld met 37 procent. Alumni van de hotelschool zitten bij de snelste stijgers, terwijl leraren op de basisschool maar weinig in salaris vooruitgaan.

Na die tien jaar staan afgestudeerden van de opleiding aviation sky high bovenaan, gevolgd door leraren wiskunde en technisch bedrijfskundigen. Dansers bungelen nog steeds onderaan en ook voor journalisten en afgestudeerden in toerismeopleidingen is het geen vetpot.

De afgestudeerden van de pabo beginnen goed, maar in tien jaar tijd zien ze anderen links en rechts passeren: hun positie op de arbeidsmarkt verandert in ‘matig’, concludeert het UWV. Ze hebben weliswaar vaak een vaste baan, maar hun jaarinkomen is laag.