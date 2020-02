L!nk Bedrijvendag Tilburg: studenten wanen zich in de wereld van Max Verstappen

De snelste tijd rijden op het circuit van Zandvoort of ‘gewoon’ in gesprek gaan met bedrijven voor een eventuele stage of startersfunctie na de studie. Het kon allebei tijdens de L!nk Bedrijvendag, het jaarlijkse netwerkevenement voor Tilburgse Avansstudenten en bedrijven.

“Zo! Dit is echt moeilijker dan gedacht”, zegt Samuel de Haan als hij uit de Formule 1-simulator stapt. “Het stuur is heel gevoelig met deze snelheid, dus de auto vliegt zo uit de bocht.” De eerstejaarsstudent Ruimtelijke Ontwikkeling oriënteert zich tijdens de bedrijvendag op een eventuele stage. Bij de stand van het bedrijf VolkersWessels, dat onlangs is gestart met de verbouwing van Circuit Zandvoort, gaat het hart van Samuel sneller kloppen. “Het lijkt me een mooie plek om stage te lopen”, zegt Samuel. “Netwerken is vandaag mijn doel.”

De stand van VolkersWessels is populair. Studenten wanen zich in de wereld van Max Verstappen en tijden van onder de twee minuten worden behaald. “Dit is maar één onderdeel van VolkersWessels”, benadrukt HR-adviseur Moniek Snoeren. “We doen namelijk ook in woning-, wegen- en spoorbouw.”

Aansluiting met studenten

De gehele ochtend spreekt Snoeren met eventuele stagiaires. “We staan al enkele jaren op de bedrijvendag en vinden hier een goede aansluiting met studenten. Mede door het directe contact hier, lopen er regelmatig Avansstudenten bij ons stage.”

Het valt Eline van Koll en Kim Stevens van projectconsultancy- en adviesbureau Lybrae op dat de Tilburgse studenten gedreven zijn. “Ze komen goed voorbereid bij onze tafel vragen stellen, zijn netjes en ambitieus. Dat zoeken we in stagiaires en afstudeerders”, zegt Eline.

Bij belangrijke mijlpalen zijn

Vooral het lijntje met laatstgenoemde wil projectconsultancy- en adviesbureau Lybrae kort houden. “Studenten kunnen daarom in een grote glazen pot hun contactgegevens achterlaten. Zo kunnen wij ze volgen op LinkedIn”, legt Kim uit. “Van belangrijke mijlpalen in hun carrière zijn we dan op de hoogte.”

‘Ik weet waar ik aanklop tegen de tijd dat ik stage moet lopen’

“Mijn handen jeuken bij de stand van Van Wijnen”, zegt Conner Smeets. “Het is zo’n mooi, innovatief en niet-traditioneel bedrijf waar ik echt graag wil werken of stagelopen.” Met het vinden van een stageplek heeft de eerstejaars Technische Bedrijfskunde geen haast, pas in het derde jaar moet hij een half jaar stage te lopen. Maar één ding weet Conner zeker: “Tegen die tijd klop ik bij Van Wijnen aan.”