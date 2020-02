Mag dat? Marketingbedrijf start eigen hogeschool

Illustratie: Daan van Bommel

Een marketingbedrijf uit Maassluis is zijn eigen hogeschool begonnen: de Keytoe University, met hbo-bedrijfskunde als enige opleiding. Maar zonder de samenwerking met de Rotterdamse SDO Hogeschool gaat dat niet.

“Het klinkt te gek voor woorden, maar dat is het niet. Het is gewoon te gek.” Bij het innovatieve marketingbedrijf Keytoe weten ze wel hoe je de aandacht kunt trekken met een nieuw initiatief. Aan het AD vertelt medeoprichter Cedric Muchall dat hij het reguliere onderwijs te star en te schools vindt en de link met het bedrijfsleven te zwak.

“We worden vaak benaderd door onderwijsinstellingen. Vervolgens houden we bij dezelfde instelling voor vijf opleidingen hetzelfde praatje. Allemaal prima, maar we dachten: hoe kunnen we dit simpeler maken voor onszelf? Met een eigen opleiding dus.”

Modulen

Maar een “eigen” opleiding is wat veel gezegd. Keytoe werkt namelijk samen met de particuliere SDO Hogeschool in Rotterdam, die een geaccrediteerde bacheloropleiding bedrijfskunde aanbiedt en vijf tweejarige associate degree-opleidingen.

Studenten krijgen les in het kantoorpand van Keytoe. Ze kunnen kiezen uit 45 modulen en zelf bepalen waar de nadruk op ligt. De standaard bedrijfskundevakken worden door SDO-docenten gegeven. Nieuwe vakken over internet of things, artificial intelligence en over vernieuwende organisatieculturen worden door medewerkers en relaties van Keytoe zelf verzorgd.

Pech

De studenten schrijven zich in bij SDO, hebben recht op studiefinanciering en ze betalen het normale collegegeld van ruim tweeduizend euro. Keytoe vraagt van studenten “toegevoegde waarde” in de vorm van praktijkopdrachten, of een geniale vondst voor een van zijn klanten. “En als het niet lukt? Dan is dat pech voor Keytoe. Hoe dan ook heeft iedere student voor de basis van 2.083 euro per jaar recht op het volgen én afronden van de opleiding Moderne Bedrijfskunde.”

Accreditatieorganisatie NVAO laat desgevraagd weten dat Keytoe volgens de wet niet mag zeggen dat het een hogeschool is. De studenten staan, zoals het bedrijf zelf aangeeft, ingeschreven bij SDO Hogeschool, die verantwoordelijk blijft voor de kwaliteit van het studieprogramma. De studenten horen volgens de NVAO les te krijgen van de docenten die de opleiding voor SDO verzorgen, want dat docententeam is voor de accreditatie beoordeeld.

De vakken die Keytoe verzorgt – naast de verplichte programmaonderdelen van de geaccrediteerde hbo-opleiding SDO – zijn extra, stelt de NVAO, en niet noodzakelijk voor het hbo-diploma.