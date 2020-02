Mogen we even de aandacht? Online hulp voor studenten met concentratieproblemen

Illustratie: Daan van Bommel

Veel studenten kampen met concentratieproblemen, stellen Amsterdamse huisartsen. Een nieuwe website met online vragenlijst moet studenten helpen hun klachten aan te pakken.

De nieuwe website Beterconcentreren.nl is een initiatief van het bureau studentenartsen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Studenten vinden er een concentratietest en links naar allerlei handige webpagina’s over concentratieproblemen.

Zelfhulp

De concentratietest op de site vraagt studenten onder meer naar medicatiegebruik, studietevredenheid, slaapgedrag, aandachtsproblemen en drugs- en alcoholgebruik. Na afloop krijgen ze feedback en een verwijzing naar passende zelfhulpmodules. “In de praktijk blijkt dat studenten vaak niet weten waardoor ze zich niet goed kunnen concentreren en dat maakt het lastig om er iets aan te doen”, zegt projectcoördinator en huisarts Peter Vonk.

Vorige week meldden UvA-onderzoekers nog dat steeds meer studenten naar het adhd-medicijn ritalin grijpen om concentratieproblemen te bestrijden. Vonk was ook bij dit onderzoek betrokken.

Goudvis

In 2015 concludeerden onderzoekers van Microsoft dat de gemiddelde mens zich nog slechts acht seconden op een taak kan concentreren. Dat is vier tellen minder dan in het jaar 2000 en een hele seconde minder dan een goudvis, die naar verluidt een concentratiespanne van negen seconden heeft.