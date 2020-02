Osiris Student in een nieuw jasje

Osiris Student, het programma waarmee je kunt inschrijven voor toetsen en waarin je je cijfers kunt zien, is vernieuwd. Vanaf 13 februari kun je Osiris Student ook goed gebruiken op je telefoon of tablet.

De afgelopen maanden is Osiris Student adaptive gemaakt. Het programma zal zich vanaf nu aanpassen aan het apparaat waarop je het gebruikt. Alles wat je in Osiris Student kon, kan nog steeds in de nieuwe omgeving.