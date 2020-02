Oud-Avansstudent Lieke zamelt geld in voor welzijn dieren en bossen in Australië

Lieke (midden) tijdens de inzamelingsactie van ZappLive

Tijdens haar studie Informatica in Den Bosch werd Lieke Heijne fan van lasersnijden. Met deze bewerkingstechniek maakt ze houten sieraden die ze aanbiedt in haar webshop. Het geld dat ze daarmee verdient, zamelt de voormalig Avansstudent in voor de bosbranden in Australië.

“Zelf heb ik geld gedoneerd, maar ik wilde graag meer doen dan dat”, vertelt Lieke. “Bij de minor Innovative Lab die ik tijdens mijn studie volgde, leerde ik lasersnijden. Na mijn afstuderen in 2017 ben ik gaan werken als webdeveloper. Daarnaast maak ik houten producten zoals sieraden, wanddecoraties en sfeerlichten. Die verkoop ik in mijn eigen webshop.”

Haar moeder bracht Lieke op het idee om kangoeroes en koala’s te maken. “Ik verkoop ze online en de opbrengst daarvan gaat naar Australië. Zo draag ik mijn steentje bij aan het welzijn van de dieren en bossen daar.”

Begin januari begon Lieke met de verkoop van de typisch Australische dieren. “In korte tijd haalde ik 800 euro op, maar het eindbedrag is van mijn inzamelingsactie is 1000 euro. Ik merk alleen dat de interesse nu wat minder wordt. Er is minder media-aandacht voor. Onbegrijpelijk, want het gaat daar nog steeds niet goed.”

In een live-uitzending van ZappLive op 25 januari kwam Lieke samen met kinderen in actie tijdens Zapp Your Planet: SOS Koala. “De kinderen schilderden dierenbroches. Met de uitzending is 68.000 euro opgehaald.”

SOS Koala

Waar de voormalig Informaticastudent het geld naartoe gaat storten, is nog onbekend. “In eerste instantie wilde ik het niet overmaken naar het WNF omdat het dan op een grote hoop komt. Maar nu ik weet dat SOS Koala een onderdeel is van WNF en daar veel voor de dieren doet, doneer ik eind februari het ingezamelde bedrag waarschijnijk naar die organisatie als de actie stopt.”