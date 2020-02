Podcast Multimedia Support moet Avansdocenten en -medewerkers inspireren

Benieuwd hoe je multimedia in het onderwijs kunt inzetten? In de podcast De Koffiekamer gaan medewerkers van Avans Multimedia Support daarover in gesprek met docenten en medewerkers tijdens de Maand van de Blend.

“Een concept van een docent voor een klas, dat werkt toch eigenlijk niet meer”, vertelt docent Civiele Techniek Henk Massink in een aflevering van De Koffiekamer. Naar eigen zeggen merkte hij dat voor het eerst op in 2004. “Dat moest anders, dus ben ik klassen mijn theorie gaan aanbieden door middel van filmpjes. Die bekijken studenten vooraf en in de les brengen we die theorie in de praktijk.”

ICT binnen de academies

Multimedia Support organiseert voor de tweede keer de Maand van de Blend. Deze maand staat in het teken van multimedia-inzet in het onderwijs. “We stimuleren daarmee blended learning en implementeren op die manier ICT binnen de academies. Met de podcast willen we docenten en andere medewerkers inspireren dit ook toe te passen in colleges”, leggen Amy Verhoeven en Rudy Jilisen van de Bossche Multimedia Support uit.

‘Blended learning stimuleren en docenten en medewerkers inspireren op gebied van ICT in het onderwijs’

De opzet van de Maand van de Blend is dit jaar veranderd. “Waar we vorig jaar tijdens de eerste editie heel veel informatie brachten, gaan we nu ter inspiratie in gesprek met anderen”, legt Rudy uit. “Zo hopen we ook een beetje van het stigma af te komen dat wij er alleen als uitleenbalie zijn voor studenten.” De themamaand heeft als motto ‘What’s in IT for me?’ en wordt georganiseerd door het Leer- en Innovatiecentrum, BOOST-IT en de ICTO-coaches, een ICT-ondersteuner die per academie is aangewezen.

Docent Verpleegkunde Anke Clarijs, ook te gast in De Koffiekamer, vertelt over de curriculumherziening binnen de Academie voor Gezondheidszorg. “Niet alleen onderwijsinhoudelijk is er een hoop aangepast. Op didactisch vlak is gekeken wat ICT kan betekenen.” Later vertelt Clarijs dat ze als projectleider van het project ‘Onderwijs voor de Toekomst’ is aangewezen. “We onderzoeken hoe we digitale colleges, kennisclips en digitale leermiddelenpakketten in het onderwijs kunnen implementeren”, legt Clarijs hieronder uit.



Robots

Tijdens de opleiding Verpleegkunde wordt met simulatiepop George gewerkt. “Daarmee kunnen we realistische scenario’s nabootsen en gebruiken we simulatie in het onderwijs. Hoe te reageren bij benauwdheid, stokkende ademhaling of een hoge bloeddruk leren Verpleegkundestudenten met George”, zegt Clarijs. In aflevering drie praten Miriam Reelick, docent in het GET-Lab en Marjolein Schlossels, ICTO coach bij de Academie voor Gezondheidszorg ook over sociale robots.

Afgelopen dinsdag verscheen de aflevering met daarin docent Technische Bedrijfskunde Martijn Brouwer te gast die multimedia gebruikt. Hij maakt filmpjes voor deeltijdstudenten die zij thuis kunnen kijken. “Zo kan je binding houden met de studenten en heb je minder fysieke contacturen nodig”, zegt hij in de podcast.

Donderdag wordt de voorlopig laatste aflevering met Janiek Bartelds gepubliceerd. De docent aan de Academie voor Ondernemerschap en Innovatie is al jaren bezig met video in het onderwijs.

Luister hier naar Martijn Brouwer die vertelt over hoe hij binding houdt met zijn deeltijdstudenten.