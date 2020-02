Proef op de som: het recept voor arretjescake van Anouk, Beste Thuisbakker 2020

Stiekem hoopten we allemaal op een stukje taart of een plakje cake van de winnaar van Heel Holland Bakt Anouk Glaudemans herself. Dat is wat onrealistisch, dus wat doe je dan? Dan maak je zelf een recept na van de Beste Thuisbakker van Nederland! De redactie van Punt recenseert: arretjescake.

Arretjescake is aan een soort opmars bezig. Sommigen, met name zij die uit Limburg komen of daar familie hebben, kennen het wellicht nog van vroeger. Een verjaardag was niet compleet zonder arretjescake. En vlaai dan.

Steeds vaker staan er op blogs recepten van arretjescake met extra ingrediënten. Je kunt het zo gek niet bedenken. Van arretjescake met maltesers tot arretjescake met kruidnoten. Een van onze redacteuren noemt zichzelf queen arretjescake. Hoe vaak ze arretjescake heeft gemaakt? Ze is de tel kwijt. Maar er stond er op een gegeven moment vaker wel een arretjescake in de koelkast dan niet.

Arre.. wat?

Even naar de basis. Wat is het nu eigenlijk? Als je het heel simpel bekijkt een ongebakken cake gemaakt van een pakje roomboter, heel veel suiker, cacao en koekjes. Onze queen arretjescake noemt het vaker gekscherend ‘diabatescake’. Maar verder geen moeilijke keukengerei of moeilijke patisserier technieken nodig. Foolproof dus! Een recept voor arretjescake op basis van poedersuiker, zoals in het recept van Anouk, was echter nieuw voor iedereen. En: waarom zou je aan een gouden recept sleutelen? Dus zat er maar een ding op. Het recept van Anouk zelf namaken en proeven!

Het oordeel

Wat het recept betreft: anderhalf pak mariakaakjes vermorzelen kan een gedoe zijn. In een keukenmachine worden de koekjes te fijn. Zelf stuk voor stuk vermorzelen met de hand is ook een flink gedoe. Dus probs voor Anouks creatieve oplossing: vermorzelen met een aardappelstamper in een pan. Binnen een mum van tijd zijn de koekjes mooi klein.

“Heel lekker”, klinkt het van een paar collega’s. “Is het moeilijk te maken?” en weer: “Ja, vind het echt heel lekker!” Bovendien vindt niemand het te zwaar. Maar dat kan ook aan de kleine portie liggen.

Maar dan lopen de gemoederen hoog op. Collega N: “Zijn dit bokkepootjes? Als je had verteld dat hier bokkenpootjes inzaten, had ik je geloofd.” Collega A: “Nee joh, je ziet toch dat dit gewone koekjes zijn. Bokkenpootjes hebben een cremelaag.” Wat gekibbel volgt. Maar bokkenpootjes zijn stiekem best een goed idee ter vervanging van de mariakaakjes.

“Zeker voor iets dat je zó gemakkelijk maakt is het al helemaal lekker”, reageert collega S. “Onder alle cakes is het wel de basic bitch. Dat weet ik omdat ik een vreetzak ben, ik heb al heel wat gebak gepoeft in mijn leven”, concludeert collega N.

Eindconclusie

Heel lekker! Die poedersuiker maakt daadwerkelijk een verschil.

Hier vind je het recept van Beste Thuisbakker Anouk.