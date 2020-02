Punt checkt: waarom verkleden we ons met carnaval?

Afbeelding van FakPix via Pixabay

Vorig jaar waren de Casa del Papel-pakken niet aan te slepen en dit jaar zijn het felgekleurde pakken en Mexicaanse sugar skulls die met carnaval het straatbeeld onder de rivieren bepalen. Maar waar komt die traditie van verkleden eigenlijk vandaan? We zochten het uit.

Een aantal deskundigen meent dat het terug te voeren is op het feest dat de Grieken eind februari vierden ter ere van Dionysis, god van de landbouw, vruchtbaarheid, wijn, plezier en dans. Afbeeldingen van deze god werden op een scheepskar (carrus navalis) door de straten gereden.

Carne levare

Andere deskundigen vermoeden dat het feest van Romeinse afkomst is. Belangrijk was het feest voor de god Saturnus dat veel overeenkomsten met het hedendaagse carnaval vertoont. De slaven hadden tijdens dit feest veel meer vrijheid en mochten zelfs hun meesters voor gek zetten. Er waren verder drink- en eetgelagen, vermommingen en optochten door de straten. Volgens hen ligt de oorsprong van het woord carnaval ligt in het Italiaanse carne levare, wat ‘opheffen/wegnemen van het vlees’ betekent.

Bij de opkomst van het katholieke geloof verbood de kerk dergelijke heidense feesten. Toch gingen mensen door met feestvieren. Dit deden zij verkleed om niet herkend te worden. Toen de kerk uiteindelijk besloot om het populaire volksfeest te omarmen en er een katholieke traditie van te maken, bleven de ‘kostuums’ bestaan.

Vroeger droegen de mensen vaak alleen een lappenkleed of een laken over hun hoofd. Maar door de eeuwen heen werden de verkleedpartijen uitgebreider. Tegenwoordig kun je heel simpel de gekste kostuums bestellen op internet of kopen in een van de vele feestwinkels. Wil je origineel voor de dag komen, dan maak je gewoon zelf iets. Of trek een oud laken over je hoofd, lekker ouderwets.