Recensie: krijg de kriebels van deze misdaadpodcasts

Zin in wat meer spanning tijdens het beluisteren van een podcast? Dan zit je bij dit genre goed. Deze podcasts zijn soms spannend en leerzaam tegelijk. Een spannende afleiding voor tussen het studeren door.

Podcast 1: Daders

Tijdens het luisteren van deze podcast sta je soms versteld van wat er wordt verteld door deze echte daders. In de afleveringen gaat journalist Cas de Jong in gesprek met ex-gedetineerden. Ze vertellen waarvoor ze vast hebben gezeten en wat er precies is gebeurd. Dit doen ze niet in grote lijnen, nee, ze leggen alles op tafel. Zo vertelt een van de daders hoe ze haar slachtoffer besprong en haar mes meerdere keren in zijn lichaam stak. Ook vraagt Cas naar het leven in de gevangenis. De ‘geruchten’ uit de gevangenis blijken waar te zijn, want er ontstaan wel degelijk relaties tussen werknemers en gevangenen en er wordt ook écht drugs gesmokkeld. Als je de eerste aflevering hebt geluisterd, wil je meteen de rest horen. De podcast bestaat uit zeven afleveringen, waarvan zes interviews met daders en een terugblik op de meest opvallende uitspraken van de daders. Een aflevering duurt ongeveer drie kwartier. Dat lijkt misschien lang, maar voor je het weet is het alweer klaar.

Podcast 2: De Deventer Moordzaak

Weet je het nog? Om deze zaak is veel te doen geweest. Sterker nog, hij is nog steeds niet opgelost. In 1999 werd ‘de weduwe Wittenberg’ dood in haar woning gevonden. Na onderzoek leek er een dader te zijn, die ook veroordeeld is voor 12 jaar. Na 6 jaar werd hij vrijgelaten, omdat een nieuw geopend onderzoek niet kon bevestigen dat hij de dader was. Er zijn dus fouten gemaakt bij het eerste politieonderzoek. Bij het luisteren van deze podcast moet je goed opletten, want er zitten veel haken en ogen aan deze zaak. De podcast neemt de zaak van begin tot eind (voor zo ver die er is) door. Het spanningsgehalte is niet heel hoog, het is vooral het onderzoek dat interessant is om naar te luisteren. Als je je graag verdiept in ingewikkelde zaken, is dit zeker een podcast voor jou.

Podcast 3: De Blankenberge Tapes

De drie afleveringen laten je verbijsterd achter, want hoe kan dit allemaal waar zijn? Nou, niet dus. Deze podcast is fictie. Maar dat maakt hem niet minder leuk om te luisteren, de spanning spat er vanaf. Het verhaal speelt zich af in het Vlaamse kustdorpje Blankenberge. Hoe verder het verhaal vordert, hoe meer wendingen het zich aanneemt. Op het moment dat je denkt dat je het doorhebt, gebeurt er weer iets dat de boel overhoop gooit. Het liefst luister je de tapes aan één stuk door, want je moet en zal weten hoe dit afloopt. De afleveringen duren ieder maar een halfuurtje, dus je kunt ze prima luisteren als je even in de trein zit, of even iets anders wil doen dan studeren.