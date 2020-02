Roken op Avanslocaties Den Bosch: vanaf 14 april verleden tijd

Bossche Avanslocaties moeten er nu echt aan geloven. In een bericht op iAvans maakt Avans Rookvrij bekend dat vanaf 14 april sigaretten in de ban gaan. Op de buitenterreinen van de hogeschool mag niet meer worden gerookt. “Een bericht op iAvans? Niet gezien.”

De dinsdag na het Paasweekend is het over met de rookpret. Op de locaties aan de Onderwijsboulevard, Hervenplein, Statenlaan, Stationsplein en de Parallelweg (locatie AKV|St. Joost mag niet meer gerookt worden. Voor Parallelweg 64 (Hooge Donken), waar de opleiding Chemie zit, gaat Avans Rookvrij nog in gesprek met medehuurders van het pand.

De grote vraag is waar er straks wél gerookt mag worden. Dat is nog niet duidelijk. “We hebben een aantal, in onze ogen geschikte, plaatsen doorgegeven aan de gemeente. Die gaan ambtenaren de komende tijd bekijken”, vertelt Marc Ruis, lid van het projectteam Avans Rookvrij. “We hebben de buitenzijde tussen het Koning Willem 1 College, de achterzijde en de voorkant van het Avansgebouw, verder weg van de hoofdingang, voor ogen.” De komende weken moet blijken of dit de nieuwe rokersplekken worden.

Zijkant Avans te ver weg

Bij de hoofdingang aan de Onderwijsboulevard rookt Business Innovationstudent Karst een sigaret. “Een bericht op iAvans? Niet gezien”, zegt hij. Van de datum is de eerstejaarsstudent niet op de hoogte, maar het weerhoudt hem niet van roken. “Als ik een paar meter moet opschuiven is dat geen probleem. Roken aan de zijkant van het gebouw vind ik wel te ver.”

‘Roken aan de zijkant vind ik te ver lopen’

Eerstejaars Marnix, die net als Karst Business Innovation studeert, maakt het niet veel uit dat rooklocaties verder weg van school komen te liggen. Wat Marnix niet begrijpt is dat de prullenbakken voor de ingang zijn weggehaald. “Je ziet nu allerlei peuken tussen de nieuwe plantjes liggen. Dat is zonde. Normaal gesproken gooi ik mijn sigaret in de prullenbak.” Dat gaat nu dus niet meer, een gemiste kans volgens de student. “In een poging om het vooraanzicht van de school groener te maken, wordt het nu geel, jammer!”

Lees meer: Avans rookvrij een succes?

In het rokershok voor de tuinlokalen staan Lynne en Juliette, beiden tweedejaars Ondernemerschap en Retailmanagement. Zij hebben een dubbel gevoel over het aankomend rookverbod. “Ik vind het een goed idee omdat roken ongezond is, maar we zijn allemaal volwassen en kunnen zelf beslissen”, legt Lynne uit.

Of het de studenten helpt bij het stoppen met roken? “Nee, daarvoor moeten we het zelf willen”, zegt Juliette. “Voor carnaval stoppen gaat zeker niet lukken, dus daarna wagen we een poging”, besluit Lynne.