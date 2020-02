Soeprecensie: alles is dragelijk, als je harira maar goed gekruid is

Bij Avans zijn we flinke soepeters, blijkt. Op sommige middagen staan mensen in de rij voor hun portie ‘troost in een kommetje’. De soep uit de kantine heeft zelfs een eigen Instagrampagina. De redactie van Punt is ook slurpgraag, dus recenseren we de komende tijd Avanssoepen.

Marrokaanse Harirasoep, 1,55 euro

Beoordeling

Dit is echt een winters soepje. De structuur is stevig en het gerecht zorgt voor een lekker mondgevoel. Toevallig heb ik al veel harira geproefd in mijn leven, deze variant doet zeker niet onder voor de gemiddelde harira. Belangrijkste ingrediënten: linzen, kikkererwten, ‘geredde’ uien en veel geurige kruiden, waaronder komijn. De soep komt wederom van de Verspillingsfabriek, waar afgedankte groenten nieuw leven krijgen in de vorm van soepen en sauzen, vertelde een Avansmedewerker ons reeds. De harirasoep is een beetje de snert van Noord-Afrika, geen soep voor watjes, stoer en vol van smaak..

Eindoordeel

Een deel van de charme van harira zit hem in de lekkere kruiden, waarmee het gerecht zich makkelijk onderscheid van de klassieke tomatensoep. De kruiden hebben ook een soort zalvende werking. Alles is immers dragelijk, als je eten maar goed gekruid is. Maar let wel: wie een diepgegronde haat jegens linzen koestert, kan deze soep maar beter overslaan.

Soepballen

Soepweetje

In de kantine wordt onderscheid gemaakt tussen een ‘gewone’ en een luxe soep. De één is 96 cent, de ander 1,55. Maar waarom eigenlijk? We vroegen het aan Eurest manager Matthieu van Waardenburg. “Die vraag krijgen we regelmatig”, vertelt hij. “Onze luxe soep is gemaakt van groenten verkregen door overproductie. Het zijn als het ware b-groenten uit de supermarkt die een nieuw leven krijgen dankzij de Verspillingsfabriek”

Maar dat zou dan toch goedkoper moeten zijn? “Terechte vraag”, zegt Van Waardenburg. “Maar elk soeprecept wordt door productontwikkelaars van de Verspillingsfabriek en onze catering bedacht, gemaakt en geproefd. Na goedkeuring worden de details van het recept in systemen vastgelegd en vervolgens verspreid. Dat omvangrijke proces brengt veel hogere kosten met zich mee voor ons, dan voor bijvoorbeeld Unilever, de leverancier van onze ‘gewone’ soep van 96 cent. Zij produceren in megavolumes.”

