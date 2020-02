Soeprecensie: spinaziesoep blijkt drabbig zeewater

Illustratie: Maartje Soeters

Bij Avans zijn we flinke soepeters, blijkt. Op sommige middagen staan mensen in de rij voor hun portie ‘troost in een kommetje’. De soep uit de kantine heeft zelfs een eigen Instagrampagina. De redactie van Punt is ook slurpgraag, dus recenseren we de komende tijd Avanssoepen.

Spinaziesoep, 96 cent

Beoordeling

Deze drabbige soep ziet er niet bepaald aanlokkelijk uit. Maar wie weet verrast de smaak wel in positieve zin. In de kantine vraag ik een medewerker wat er in de soep zit. “Spinazie en witte crème”, reageert ze. Die witte crème vormt de basis van deze spinaziesoep. Dan de smaak. Helaas: véél te zout. Mijn collega wordt nieuwsgierig en proeft de soep ook. “Jeetje wie bepaalt dat er zoveel zout in moet?”, brengt ze uit. Ik neem toch nog een paar happen omdat ik de soep eigenlijk niet wil weggooien. Maar heel ver kom ik niet. Alsof ik zeewater aan het eten ben. Eigenlijk weet ik niet precies hoe echte spinaziesoep hoort te smaken, maar als dit het is wil ik het nooit meer eten.

Eindoordeel

Omdat de soep zo zout is, proef ik verder weinig van die zogeheten ‘witte crème. De slierten spinazie verzachten dat leed niet.

Soepballen

Soepweetje

Welke soepen zouden het hardst gaan? Eurest-manager Matthieu van Waardenburg vertelt: “De tomatensoep, Thaise kippensoep én de pompoensoep zijn zeer populair.”