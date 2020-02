Student Dennis laat iedereen het nut inzien van reanimeren met noodtweet

Krap twee weken geleden volgde student Dennis Gerritsen een reanimatiecursus. Afgelopen zondagmiddag was hij binnen een paar seconden ter plekke bij iemand die zijn hulp nodig had. Zijn noodkreet om anderen te wijzen op het belang van een reanimatiecursus, gaat nu viraal.

Dennis, bedenker van Darum en student Communication & Multimedia Design, noemt afgelopen zondag zijn heftigste zondag ooit. “Ik heb me 7 februari aangemeld voor de @HartslagNu app en binnen 2 weken al gebruik van moeten maken.”

Via de app kreeg Dennis een melding en binnen een paar seconden was hij op de locatie waar hij direct een jonge vader moest reanimeren.

Weten jullie nog? Dat ik twee weken geleden tweette dat ik mijn reanimatiecursus ging doen?



Zojuist terug van mijn eerst reanimatie!

Een man van in de 30 (!! GVD!! )



Pffff heftig!! Maar zo zie je wel hoe ONTZETTEND belangrijk het is dat zoveel mogelijk mensen moeten — Dennis Gerritsen (@Dennboss) February 16, 2020

Dennis besloot zijn verhaal op Twitter te delen. “Niet om te laten zien ‘hoe goed ik ben’, maar om te laten zien hoe nodig dit is.” Zelf riep hij al twee jaar dat hij een reanimatiecursus wilde volgen. “Er is altijd wel een excuus om het uit te stellen.” Tot hij twee weken geleden dan eindelijk echt een cursus volgde.

De reacties die hij ontvangt op zijn ervaring zijn hartverwarmend. “En dankzij mijn tweet zijn er al best wat mensen die zich nu ook hebben aangemeld voor een reanimatiecursus en/of de app.”

Ook 1x mee gemaakt. Praat/ schrijf er over. Impact komt pas over een paar dagen. Ik dacht dat ik het een plekje had gegeven. 3 dagen later kwam het er uit. Maar nog steeds blij dat ik het gedaan heb. — Leon van Geel (@LeonvanGeel) February 16, 2020

En, benadrukt Dennis, het is niet zozeer dat als je de cursus hebt gedaan je ook per se voor de app moet aanmelden. “Maar het gaat er ook om dat je kunt helpen in situaties als je ter plekke bent!”