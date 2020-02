Student in het buitenland: ‘Canadezen zijn uitbundiger dan wij’

Isa Smit

Pabostudent Isa Smit besloot haar vijfde stage in Canada te doen. Ze bracht drie maanden door in het bosrijke Lynn Valley in North Vancouver. Met Punt blikt ze terug op haar stageperiode ver van huis.

“Eigenlijk was het voor mij de ideale bestemming”, zegt Isa, derdejaars bij Pabo in Breda. “De natuur is in Canada erg mooi en afwisselend. En een kennis van mijn ouders woont er. Ze is docent én neemt regelmatig uitwisselingsstudenten in huis. Ik kon dus sowieso bij haar logeren.”

En dus toog Isa in oktober naar het Noord-Amerikaanse continent. Ze reisde af naar Lynn Valley in North Vancouer. Daar stond ze iedere dag voor twee groep vijf-klassen. “De kinderen kregen de ene helft van de dag les in het Engels en de rest van de dag in het Mandarijn”, vertelt ze. “Ze wisselden dus halverwege de dag van klas. De eerste helft van mijn stagedag stond ik voor de ene groep vijf, de ander helft voor de andere groep . Ik verzorgde namelijk de Engelstalige lessen, Mandarijn spreek ik niet.”

Vooraf had ze “best hoge verwachtingen” van Canada. “Ik wist hoe mooi het land was en dat mensen daar over het algemeen heel vriendelijk zijn, dus ik keek enorm uit naar mijn stage”, zegt ze. “Maar dat ook de basisschool zó leuk zou zijn had ik eerlijk gezegd niet kunnen bedenken. De kinderen waren geweldig en ik kreeg veel vrijheid van mijn mentor, waardoor ik enorm ben gegroeid tijdens mijn stageperiode. En mijn collega’s waren verwelkomend en geïnteresseerd. Ik had daardoor nauwelijks heimwee.”

Uitbundiger

Typerend voor Canadezen is hun vriendelijkheid, vindt de Avansstudent. “Ze hebben die reputatie echt waargemaakt. Voor nuchtere Nederlanders kan het een beetje overdreven voelen. Mensen zijn namelijk heel uitbundig in hun emoties”, zegt ze. “In het begin moest ik er daarom een beetje aan wennen. Het voelde zelfs nep. Maar later leerde ik dat ze heus wel oprecht zijn. Ze uiten hun emoties gewoon wat sneller dan wij. Het viel me op hoe ingetogen wij zijn vergeleken met Canadezen.”

Wat ze het allermooist aan het land? “Poeh, lastig om één ding te benoemen”, vertelt de student. En even later: “Ik werd echt omver geblazen door de mooie landschappen. De Rockies bijvoorbeeld. De meren zijn er zo helder, dat je de weerspiegeling van de gletsjers kunt zien.” Tot de meest bijzondere belevenissen behoren voor Isa het hondensleeën en walvis-spotten. “Heel vet om mee te maken”, vertelt ze.

En qua eten? “Zalm! Ik heb in Canada eindeloos veel zalm gegeten. Wat zalm nóg Canadezer maakt: maple syrup. Gebakken zalm met maple syrup is het toppunt van ‘typisch Canadees’.”

Of ze het andere studenten van de Pabo zou aanraden om stage te lopen in het buitenland. “Zeker weten”, zegt ze meteen. “Je leert er enorm veel omdat je buiten je eigen comfortzone treedt. Het was een avontuur dat ik voor geen goud had willen missen.”