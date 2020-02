Student mishandeld na commentaar op corona-carnavalslied

Een student van de Universiteit Tilburg is zaterdagavond mishandeld in een studentencomplex. Ze werd aangevallen door een groep mannen nadat ze hen vroeg te stoppen met het zingen van een carnavalslied over het coronavirus.

De student stond in de lift van studentencomplex Intermezzo toen een groep van vier of vijf mannen instapte, schrijft universiteitsblad Univers. De mannen begonnen een carnavalslied over het coronavirus te zingen.

Messen

Toen de student vroeg of ze wilde stoppen, begonnen de mannen haar te duwen. “Toen trokken ze messen en zeiden ze dat ze het coronavirus zouden uitroeien. Het eerste wat ik hierna weet is dat ik wakker werd op de vloer met enkele verwondingen.”

De Nederlandse student, die volgens andere media Chinese roots heeft, hield een hersenschudding en snijwonden over aan het voorval. Ze heeft officieel aangifte gedaan van mishandeling. De Tilburgse politie is een onderzoek gestart en zoekt naar getuigen.

Discriminatie

Het corona-carnavalslied werd bedacht en uitgezonden door een radio-dj van de commerciële omroep Radio 10. Honderden mensen deden melding van discriminatie. Het Openbaar Ministerie onderzoektmomenteel of de dj kan worden vervolgd. Hiervoor zal de tekst van het lied worden beoordeeld op strafbaarheid.