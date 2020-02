‘Studenten hebben wel behoefte aan beweging, maar zijn amper gemotiveerd’

Elke student kent het: lange dagen op school waarbij je amper van je stoel af komt en na een tijdje de stof het ene oor in en het andere oor uit gaat. Dat moet anders kunnen. Vier studenten Verpleegkunde onderzochten hoe studenten in beweging gebracht kunnen worden.

Vierdejaars Anouk van der Meijden, Esther Hooijmans, Gijsje Dieterman en Samantha Kok volgden de minor Projectmatig Innoveren in de Zorg. Ze deden onderzoek naar activerende lesvormen bij eerstejaarsstudenten Commerciële Economie (CE), in opdracht van docenten Karen de Leeuw (CE) en Cindy de Bot (Verpleegkunde).

“Als je lange dagen moet stilzitten, kak je na een tijdje in”, zegt Anouk. “Daar moet je iets aan doen, in beweging komen bijvoorbeeld.” Een van de uitgangspunten van het onderzoek van de Verpleegkundestudenten was de mentale schrijf van vijf. Die bestaat onder andere uit voldoende bewegen, investeren in sociale contacten en minder je telefoon gebruiken. Ook bestudeerden de studenten literatuur, haalden informatie uit eerdere onderzoeken en onderzochten welke vormen van fysieke beweging geschikt waren.

Zelf actief worden

De studenten kozen voor actieonderzoek. Anouk: “Je probeert iets, kijkt of het werkt en past het zo nodig aan.” Ze betrokken de CE-studenten bij het onderzoek. Met name één dag in de week zitten die te lang. Dan zijn ze van negen tot vijf in hetzelfde lokaal, waar ze na een kick-off zelfstandig moeten werken. Zo wordt een werkdag nagebootst.

“Het idee was dat ze uit zichzelf actief zouden worden”, vertelt Anouk. Maar dat bleek lastiger dan gedacht. “De behoefte aan bewegen en activiteiten was er zeker, maar de motivatie van de studenten is laag. Ze hebben echt sturing nodig. Ze gaven wel aan dat ze merken dat bewegen werkt en dat ze het fijn vinden.”

‘We denken dat docenten van grote invloed zijn’

“We denken dat docenten van grote invloed zijn, maar dat hebben we niet kunnen onderzoeken”, zegt Anouk. “We weten wel dat ze daarvoor open staan”, vult Esther aan. Gijsje: “Een belangrijk doel was bewustwording creëren bij de studenten. Alleen zitten is niet goed.”

Dartbord en yogaballen

De Verpleegkundestudenten probeerden verschillende dingen. Ze gaven een presentatie over hun onderzoek, bedachten activiteiten en zorgden bijvoorbeeld voor appels. “Zo hadden de studenten een rustmoment en aten ze iets gezonds”, zegt Esther.

Er kwamen yogaballen in de klas om op te zitten, voor een actievere houding, dartborden met klittenband en ballen, een bureaufiets en een statafel. “Die bureaufiets zijn we nog even kwijt geweest”, vertelt Anouk. “Hij was meegenomen door docenten.” Esther: “Leuk dat docenten zo geïnteresseerd zijn, dat is een goede aanbeveling.” De CE-studenten mochten de laatste activiteiten zelf invullen, waarbij ze kozen voor tafeltennissen en het spel 30 Seconds.

Kleine dingen

De statafel werd niet veel gebruikt, merkten de Verpleegkundestudenten. “De studenten gingen liever op een barkruk zitten. We benadrukten dat ze ook kleine dingen kunnen doen om actief te blijven”, zegt Esther. “Zelf gaan tafeltennissen en vaker de trap nemen. Of een app installeren die je eraan herinnert om regelmatig te gaan staan.”

CE-docent Karen de Leeuw pleit al langer voor meer beweging op school. Ze liet studenten tijdens lessen persoonlijk leiderschap onder andere voetballen en merkte dat ze daardoor meer energie hadden en dat er meer verbinding was in de klas.