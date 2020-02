Tour d’Avans: kies een van de drie goede doelen

Elk jaar stappen medewerkers en studenten van Avans op de fiets om het geld op te halen voor drie goede doelen. Ook dit jaar weer en wel op 27 mei. Iedereen heeft een stem in de keuze van de drie goede doelen.

De afgelopen maanden hebben studenten en medewerkers in totaal 26 goede doelen aangemeld. De drie die de meeste stemmen krijgen, mogen de opbrengst van de Tour d’Avans van dit jaar verdelen. Het gaat daarbij om het opgehaalde sponsorgeld, wat het College van Bestuur nog eens verdubbelt.



Aanmelden

Op de officiële Tour d’Avans-pagina kun je je aanmelden om mee te doen. Daar kun je ook kiezen wat hét goede doel is waarvan jij vindt dat er geld voor ingezameld moet worden. Dit kan tot 19 april.

Vorig jaar fietsten de deelnemers 12.000 euro bij elkaar. Toen vond de start en finish plaats in Den Bosch, dit jaar is de start en finish in Breda.