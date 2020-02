Tweede corona-patiënt in Nederland, onderwijs gaat door

Handen wassen, in je mouw niezen en papieren zakdoekjes gebruiken. Verder kunnen studenten en onderwijsinstellingen nog weinig doen tegen het coronavirus, zegt de Rijksoverheid.

Scholen en universiteiten hoeven hun deuren niet te sluiten, ook niet nu er twee gevallen van het covid-19-virus in Nederland zijn aangetroffen. Wel moeten ze in de gaten houden wat de lokale GGD adviseert.

In een lijst met vragen en antwoorden voor het onderwijs staat expliciet dat onderwijsinstellingen geen voorzorgsmaatregelen hoeven te nemen. Laat het maar aan de GGD en de ziekenhuizen over.

Bordje

Toch zorgt het coronavirus voor de nodige onrust. In Wageningen hadden medewerkers van de universitaire laptopShop een waarschuwingsbordje neergezet: in verband met het virus wilden ze geen eigendommen van klanten meer aanraken. Het bordje is weer verwijderd. Het sloeg nergens op, zei de woordvoerder van de universiteit.

En studenten in de collegezaal weigeren als ze terugkomen van skivakantie? Geen goed idee, schrijft de collegevoorzitter van de Erasmus Universiteit Rotterdam aan zijn medewerkers. Het is niet te rechtvaardigen om strenger te handelen dan voorgeschreven.

Reizen

Studiereizen en uitwisselingsprojecten kunnen wel een probleem zijn. Je kunt maar beter niet naar de getroffen gebieden reizen, zoals Noord-Italië of de Chinese provincie Wuhan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft reisadviezen.

Studenten in besmettingsgebieden moeten de lokale instructies volgen. Misschien mogen ze nog niet reizen. Als ze wel mogen terugkeren naar Nederland, kan de GGD maar beter op de hoogte worden gebracht van hun komst.

Testen

Het heeft weinig zin om alvast te testen op het virus voordat iemand zich ziek voelt. “Mocht iemand besmet zijn met het virus, dan is er de eerste dagen nog onvoldoende virus in het lichaam. Daarom wordt er pas getest op aanwezigheid van het virus als iemand klachten heeft.”

De overheid heeft een crisisnummer geopend: 0800-1351. Mensen met vragen kunnen daar terecht, al kunnen ze veel informatie ook online vinden.

En voelt iemand zich niet lekker? De kans is vooralsnog veel groter dat diegene gewoon griep heeft of verkouden is dan dat het coronavirus heeft toegeslagen.