‘Uitgewoond’: jongeren protesteren tegen de wooncrisis

Jarenlange wachtlijsten, onbetaalbare huurprijzen en malafide huisjesmelkers: morgen protesteren jongeren in meerdere steden tegen de wooncrisis. “De politiek steekt zijn kop in het zand.”

Het moet maar eens klaar zijn met die wooncrisis, vinden de jongeren achter de nieuwe campagne ‘Uitgewoond’. Zaterdag starten zij een online petitie voor een concreet plan van aanpak vanuit Den Haag. Ook zetten zij in meer dan tien steden protestacties op poten.

Op de Dam in Amsterdam wordt bijvoorbeeld een woonkamer nagebouwd en een ‘bring your own chair’-party gehouden. In Zwolle wordt gestickerd en op het Domplein in Utrecht zullen jongeren in tenten overnachten. Maar ook in Groningen, Nijmegen en Haarlem komen jongeren in opstand, zo’n veertig in totaal.

Geen alternatief

Best netjes voor een eerste actiedag, vindt initiatiefnemer Jesse Koops (22). Hij startte deze campagne niet voor niets: zelf woont hij noodgedwongen bij zijn ouders. “Met deze huizenmarkt is er gewoon geen alternatief. De wachtlijsten zijn eindeloos en je betaalt je scheel aan huur.”

Volgens Koops is wonen een recht en geen privilege. “In Wenen kun je een appartement huren voor 320 euro per maand, simpelweg omdat er structureel beleid is voor betaalbare woningen. Waarom doen we het in Nederland dan zo kut?”

Wakker schudden

Naast initiatiefnemer is Koops tevens de voorzitter van de Jonge Socialisten, de jongerenafdeling van de PvdA. Maar dat staat los van deze nieuwe campagne, benadrukt hij. “Deze acties zijn voor iedereen, want iedereen heeft er last van. En terwijl deze crisis alleen maar groter wordt, steekt de politiek zijn kop in het zand.”

Geldt dat dan ook voor de PvdA? “Het beleid gaat nu wel weer de goede kant op, maar ze hadden het in het verleden beter kunnen doen”, vindt Koops. “Dus ook de PvdA mag zeker worden wakker geschud.”

Pandjesprins

Grote vraag is hoe de wooncrisis kan worden aangepakt. De jongeren van ‘Uitgewoond’ komen binnenkort zelf met een plan. Koops licht alvast een tipje van de sluier op: “We willen vooral dat mensen niet langer allerlei huizen opkopen om er winst uit te slaan. Bij advertenties op Funda zie je wel eens staan: ‘dit is een mooie beleggingsoptie’. Nee, denk ik dan, dit is een plek waar iemand kan wonen!”

Want huisjesmelkers, daar zijn er volgens Koops nog veel te veel van. “Zoals de pandjesprins in Amsterdam en Van Hooijdonk in Utrecht. Het ergste is nog niet eens dat die mensen zo verschrikkelijk zijn – want dat ben je als je zoveel winst maakt op een basisbehoefte van mensen – nee, het ergste is dat de huidige regelgeving dit gewoon mogelijk maakt.”

Beetje koud

Koops zal zijn protestdag morgen beginnen in Zwolle, ’s middags zijn stoeltje neerzetten op de Dam en ’s avonds eindigen tussen de tenten op het Domplein in Utrecht. “Sommige mensen nemen een gasbrandertje mee, anderen Cup-a-soup enzo. Volgens mij wordt het gewoon heel gezellig. Maar wel een beetje koud.”