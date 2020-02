Vanaf 17 februari werkzaamheden op het parkeerterrein van de locatie Hogeschoollaan

Vanaf maandag 17 februari tot begin april 2020 zijn er graafwerkzaamheden op het parkeerterrein van Avanslocatie Hogeschoollaan in Breda. De meeste parkeerplaatsen blijven gewoon beschikbaar.

Op een aantal dagen werken sommige slagbomen niet of gaat de toegang tot het terrein via een andere route. Met wordt aangegeven hoe je dan moet rijden. Auto’s kunnen wel altijd op het parkeerterrein terecht.

Glasvezel en slagboom

Avans legt een glasvezelkabel, zodat het gebouw van Avans+ en het gebouw dat Avans onlangs heeft gekocht, op één netwerk wordt aangesloten. Daarnaast komt er een nieuw slagboomsysteem voor beide, waarbij er ook een doorgang komt tussen beide terreinen.

Net voorbij het gebouw van Avans+ komt een directe doorgang naar het huidige parkeerterrein van de hogesschoool. Op die manier kunnen Avans en Avans+ gebruikmaken van elkaars parkeerterrein als het eigen parkeerterrein vol is. Deze overloop is goed voor beide partijen, aangezien het overdag het drukst is bij Avans en in de middag en avond bij Avans+.