Vegan-student laat vaker van zich horen

Steeds meer studenten willen veganistisch of vegetarisch eten. Ze richten eigen verenigingen op en willen graag dat kantines van hogescholen en universiteiten hun aanbod uitbreiden.

Groningen beet begin vorig jaar het spits af en sindsdien schieten de veganistische studentenverenigingen als paddenstoelen uit de grond. Nijmegen, Amsterdam, Rotterdam en sinds kort ook Wageningenvolgden met een eigen Vegan Student Association (VSA).

Veganisten (in de volksmond: ‘vegans’) eten plantaardig, dus geen dierlijke producten zoals vlees, vis, zuivel, eieren, honing of gelatine. Het is niet bekend hoeveel veganisten er precies in Nederland zijn.

Goede sfeer

Bij de oprichting van de VSA Wageningen waren ze nog met z’n drieën, maar inmiddels is er een whatsappgroep met meer dan zestig studenten. Bestuurslid Luc Roefs is verbaasd over hoe snel het is gegaan. “Mensen zijn er echt enthousiast over.”

Ze komen niet bijeen om met een bestraffend vingertje naar vleeseters te wijzen. “Daar wordt niet eens over gesproken”, zegt Roefs. “Gezelligheid en een goede sfeer zijn belangrijker. We willen gewoon mensen samenbrengen en laten zien hoe lekker plantaardig eten kan zijn.”

Je kunt als vegan-student niet zomaar op de automatische piloot inkopen doen, weet Roefs. “Het vereist toch iets meer onderzoek. Er zijn best veel bier- en borrelnootjesmerken zonder dierlijke producten, maar het staat niet altijd op het etiket. Gelukkig kun je er online wel achter komen.”

Er wordt bij de VSA dus vooral veel gegeten, bij vegan lunches, borrels en diners. Maar ook filmavonden, lezingen en een bezoek aan de landelijke vegan beurs Veggieworld staan op de planning. Iedereen is welkom, ook studenten die vlees eten.

Roefs, die zelf bedrijfs- en consumentenwetenschappen studeert, heeft het vegan aanbod op de Wageningse campus zien groeien. “Ik merk dat de cateraars ermee bezig zijn.”

Gegrilde knolselderij

De stijgende vraag naar vegan en vegetarisch eten beperkt zich niet tot Wageningen, ziet Mark Hufken van bedrijfscateraar Vitam. Hij is verantwoordelijk voor de catering bij onder meer de Erasmus Universiteit Rotterdam, de TU Eindhoven en de Hogeschool Utrecht.

“Ik zie dat studenten daar nu net iets bewuster mee bezig zijn dan toen ik vier jaar geleden bij Vitam begon”, zegt Hufken. “Soms zie je ze eerst nog twijfelen: ‘Goh, het is vegan, zal het wel lekker zijn?’ Totdat ze het proberen.” Een vegan broodje met gegrilde knolselderij en gefrituurde uitjes werd volgens hem een regelrechte hit op de TU Eindhoven. “De mensen komen ervoor terug.”

Het is nog een hele uitdaging om studenten en medewerkers te verleiden tot gezond eten. “Het kan helpen om de gezonde alternatieven net iets aantrekkelijker te presenteren, of de snacks niet helemaal vooraan te leggen”, zegt Hufken. Het assortiment van vleessnacks is de laatste jaren iets kleiner geworden. “Maar oude favorieten zoals de kroket en frikandel blijven ook gewoon verkrijgbaar.”

Petitie

Soms moeten studenten eerst zelf een handje helpen. In Wageningen werd het vegan aanbod vorig jaar uitgebreid na een petitie van een masterstudent. Ook aan de Universiteit Twente vraagt een vegan-student nu op deze manier om een beter plantaardig aanbod. “Wanneer ik drukke dagen op de campus doorbreng, wil ik een voedzamere plantaardige maaltijd kunnen kiezen dan bijvoorbeeld een banaan”, zegt hij tegen universiteitsblad U-Today. Onder de Twentse petitie staan inmiddels ruim 450 handtekeningen.

Andere instellingen geven zelf het goede voorbeeld. De Universiteit Leiden verkoopt al sinds 2018 plantaardige producten in haar restaurants en cafés, van vegan kroketten tot sojamelk voor in de koffie en thee. Het Green Office van de Hogeschool Utrecht zette afgelopen zomer Meatless Monday vlogs online, met recepten voor bijvoorbeeld vegan falafel en een vegan broodje ‘tonijn’-salade. En de Radboud Universiteit wil het aandeel vegetarische en veganistische gerechten in de restaurants op de campus tussen nu en 2025 verdubbelen, van 40 naar 80 procent.