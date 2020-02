Voorlopig streep door groene en autovrije Onderwijsboulevard

De langgekoesterde droom om van de Onderwijsboulevard in Den Bosch een groene en autoluwe zone te maken, is aardig uiteengespat. Eind november werd als onderdeel van een pilot de straat voor acht weken afgesloten voor verkeer. Maar omwonenden hebben succesvol geprotesteerd.

Een paar betonafzettingen en bakken met fletse bloemen, boompjes en een speeltoestel, sierden twee maanden de autovrije Onderwijsboulevard in Den Bosch.

De Onderwijsboulevard is al jaren een gevaarlijk punt vanwege druk verkeer en de vele studenten. Officieel is het een 30-kilometerzone maar weinig automobilisten houden zich aan die snelheid. En de asociale Golf GTI’s hebben daar al helemaal maling aan.

Enquete

Het gaat om voorlopige resultaten, schrijft het Brabants Dagblad, de uiteindelijk evaluatie volgt pas in april. Maar nu al concludeert het college van B en W dat de weg afsluiten niet de manier is om te komen tot een groene campus. “We moeten op een andere manier komen tot een groenere, veiligere inrichting van de Onderwijsboulevard”, staat in een brief aan de raad.

Bewoners waren echter niet te spreken over de test, omdat ze nu onder meer dwars door woonwijken moesten slingeren om bij de uitvalswegen te komen.

Uiteindelijk zijn er door bewoners meer dan duizend enquêtes ingevuld door omwonenden, bedrijven en onderwijsinstellingen. “Meer dan tachtig procent van de omwonenden kiest niet voor het afsluiten van de weg”, staat in de brief.