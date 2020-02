Winnaar Avans Ondernemer van het Jaar 2019 Teun beslist mee over zijn opvolger

Teun Verschuren neemt plaats in de jury van de verkiezing Avans Ondernemer van het Jaar 2020. Dat maakten het Avans Ondernemerscentrum en Businessclub Eigenaardig vorige week bekend. In een filmpje roept de winnaar van vorig jaar studentondernemers op zich aan te melden voor de verkiezing.

“Dit jaar doe ik niet mee aan de verkiezing. Om toch een bijdrage te leveren aan de tweede editie, vind ik het leuk om plaats te nemen in de jury. Zo kan ik andere studenten helpen”, vertelt Teun.

Hij kiest samen met drie andere juryleden uit een shortlist van de 25 beste aanmeldingen de winnaar. Teun vindt het vooral belangrijk dat het concept van de studentondernemingen vernieuwend is. “Een bestaand concept in een nieuw jasje hoort daar wat mij betreft ook bij. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er al resultaat geboekt is in de vorm van bijvoorbeeld omzet of het hebben van potentiële klanten.”

Hij raadt het studentondernemers aan om deel te nemen aan de verkiezing. “Als je wint, levert het je promotie op en nieuwe mensen leren kennen voor in je netwerk is ook een fijne bijkomstigheid.”

De Avans Ondernemer van het Jaar krijgt een bedrag van 1000 euro, extra coaching van een AOC business coach, toegang tot het Braventure-netwerk, het Brabantse startup ecosysteem van ondernemers, business coaches en investeerders én een promovideo van het bedrijf.



Langer de tijd om aan te melden

De deadline voor aanmelding is verschoven van 9 februari naar 1 maart 23:59 uur, omdat de organisatie zoveel mogelijk studenten de tijd en gelegenheid wil geven zich aan te melden. Op 12 maart wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens de eerste Avans Entrepreneurship Day aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch. Opgeven kan via top25.avans.nl of tip enthousiaste studentondernemers die je kent.